Γέφυρα ζωής στήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη για έναν 52χρονο ο οποίος κατέρρευσε ξαφνικά στον δρόμο, επί της οδού Μοναστηρίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 17:20, στο ύψος της γέφυρας Επταλόφου, όταν ο 52χρονος έχασε τις αισθήσεις του. Εκεί ένας περαστικός το αντιλήφθηκε και του έκανε ΚΑΡΠΑ.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο και Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ.
Ο 52χρονος παρελήφθη και με την συνδρομή δικυκλιστών της ομάδας «Ζ» το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μέσα σε πέντε λεπτά.