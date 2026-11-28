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Γέφυρα ζωής στήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη για έναν 52χρονο ο οποίος κατέρρευσε ξαφνικά στον δρόμο, επί της οδού Μοναστηρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 17:20, στο ύψος της γέφυρας Επταλόφου, όταν ο 52χρονος έχασε τις αισθήσεις του. Εκεί ένας περαστικός το αντιλήφθηκε και του έκανε ΚΑΡΠΑ.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο και Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ.

Ο 52χρονος παρελήφθη και με την συνδρομή δικυκλιστών της ομάδας «Ζ» το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μέσα σε πέντε λεπτά.