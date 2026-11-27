Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η Μάγδα Τσαγγάνη σε ηλικία 75 ετών και άφησε την τελευταία του πνοή ο Δημήτρης Καλλιβωκάς σε ηλικία 96 ετών. Η Άννα Φόνσου έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα για τους δύο αείμνηστους συναδέλφους της.

Στα προφίλ που διατηρεί το «Σπίτι του Ηθοποιού» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτήθηκαν φωτογραφίες των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, που στη διάρκεια της ζωής τους ξεχώρισαν για το υποκριτικό τους ταλέντο και αγαπήθηκαν τόσο από τους συναδέλφους τους όσο και από το κοινό.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τα στιγμιότυπα, αναφέρεται: «Το αντίο της Άννας. Σπουδαίοι και αγαπημένοι μου συνάδελφοι και φίλοι… Θα ήθελα πολύ να σας αποχαιρετήσω έναν έναν αλλά δεν σας ξεχωρίζω.

Δημήτρη μου θυμάσαι στο Προσκήνιο;;;; Μάγδα μου τα καφεδάκια που πίναμε παρέα στο σπίτι του ηθοποιού… ερχόσουν πάντα χαμογελαστή και χαρούμενη… Η παρέα σου ανεκτίμητη.

Δύο σπουδαίες προσωπικότητες έφυγαν μαζί… Σαν να είχαν δώσει καρμικό ραντεβού για το μεγάλο ταξίδι…να μην είναι κανείς από τους δύο μόνος… Το κενό μου μεγαλώνει και μένω πίσω να μετρώ απουσίες…. Καλό ταξίδι στο φως δικοί μου άνθρωποι…».