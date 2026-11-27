Σε συνέντευξή του στο «Studio στις 3» με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο Biased Beast αναφέρθηκε στη σημαντική βοήθεια που του προσέφερε η Πάολα, στην αρχή της επαγγελματικής καλλιτεχνικής του πορείας.

Μιλώντας για την διαδρομή του στον κόσμο της τέχνης, ο Biased Beast εξήγησε ότι μετά τη Νέα Υόρκη: «Πήγα στην Κύπρο και ξεκίνησα να κάνω live. Βρήκα μουσικούς και έκανα live εκεί. Όμως στην Κύπρο, είχε κορεστεί το προϊόν πολύ νωρίς. Και μετά ήμουν τυχερός, γιατί με πήρε τηλέφωνο η Πάολα και μου είπε να έρθω στην Ελλάδα».

Αμέσως μετά, ο καλλιτέχνης είπε πως: «Με είδε γιατί παίζαμε στο ίδιο μαγαζί, μια εβδομάδα χώρια στην Κύπρο. Την γνώριζα και την είχα δει στη Νέα Υόρκη, την χρονιά εκείνη που την είδα πρώτη φορά live, και ξετρελάθηκα. Είχε έρθει για περιοδεία. Η Πάολα μου έσωσε τη ζωή κάπως, γιατί με έφερε στα πράγματα εδώ και παρά την αντίστασή μου με ξύπνησε, με έβαλε στη δουλειά να το πω έτσι».