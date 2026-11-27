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Πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Μεσολογγίου, αλλά και τον εγκλωβισμό δύο ανδρών σε όχημα στο Νεοχώρι, προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται από το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11).

Στις 14:55 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με το οποίο καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου #Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 27, 2026

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας έχουν καταγραφεί στον Πεντάλοφο και το Λεσίνι, όπου εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής υπήρξαν στο Αιτωλικό.

Σύμφωνα με το messolonghinews, ανησυχία επικρατεί και για την κατάσταση στα Ελληνικά και τη Λουσούρα, όπου επίσης σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ανδρών

Η συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα, στην περιοχή του Νεοχωρίου, είχε ως αποτέλεσμα δύο άνδρες ελληνικής καταγωγής να εγκλωβιστούν στο όχημά τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15 και κινητοποίησε άμεσα επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το όχημα, απεγκλώβισαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη, οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και σημεία συγκέντρωσης υδάτων.