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Στις νέες προπονητικές εγκαταστάσεις στην Πυλαία έχει μεταφερθεί η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να δημοσιεύει βίντεο στο οποίο καταγράφεται η πορεία των κατασκευαστικών εργασιών, από την έναρξή τους μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Το νέο προπονητικό κέντρο κατασκευάστηκε μέσα σε λίγους μήνες, σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων, σε μικρή απόσταση από το PAOK Sports Arena, και έχει ήδη υποδεχθεί την ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, καθώς και αποδυτήρια για τους αθλητές και τα προπονητικά επιτελεία.

Στο προπονητικό κέντρο έχουν διαμορφωθεί, επίσης, αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, ιατρικοί και φυσικοθεραπευτικοί χώροι, καθώς και εξωτερικοί χώροι πρασίνου και στάθμευσης.

Στο βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο περιλαμβάνει πλάνα από τα διαδοχικά στάδια των εργασιών και το εσωτερικό των εγκαταστάσεων, ακούγεται ο Αντρέα Τρινκιέρι να αναφέρεται στην υλοποίηση του έργου.

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«Ξέρετε, πάντα λέω ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Τώρα, όταν πλησιάζετε στο ξενοδοχείο September, κοιτάτε αριστερά και βλέπετε κάτι που είναι πραγματικό, που μπορείτε να το αγγίξετε. Και αυτό είναι, για μένα, το σημαντικότερο πράγμα αυτή τη στιγμή», αναφέρει ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Στο οπτικοακουστικό υλικό περιλαμβάνεται και απόσπασμα από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του Τέλη Μυστακίδη στο PAOK Sports Arena, στις 10 Δεκεμβρίου 2025, λίγο πριν από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πριεβίτζα για το FIBA Europe Cup.

«Καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε. Οι ιδιοκτήτες δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθλους και για τους παίκτες», είχε δηλώσει ο Τέλης Μυστακίδης.