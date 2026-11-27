Σαρωτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Βικτόρια Πλζεν, η οποία πανηγύρισε μία από τις πιο εμφατικές νίκες της στη φετινή League Phase του Europa League, διαλύοντας με 4-0 την Μπενφίκα, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των Πορτογάλων, δεν κατάφερε να αντισταθεί στην ανωτερότητα των Τσέχων, που μετέτρεψαν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Η Πλζεν έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη της στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Χροσόβσκι άνοιξε το σκορ στο 30′, ο Αντού διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 43′, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Καμπόνγκο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής χτύπησε ξανά με το ξεκίνημα της επανάληψης, βρίσκοντας δίχτυα στο 46′ και διαμορφώνοντας το εμφατικό 4-0.

Επιστροφή στις νίκες για την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία πέρασε με 2-0 από την έδρα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αφήνοντας πίσω της την ήττα από τη Μαρσέιγ στην προηγούμενη αγωνιστική.

Οι Γερμανοί μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν από νωρίς το προβάδισμα, με τον Τίλμαν να βρίσκει δίχτυα μόλις στο 10ο λεπτό. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, στο 45′, ο Κουάνσα έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στη Λεβερκούζεν, η οποία διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το υπέρ της αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Σημαντικό τρίποντο πανηγύρισε και η Μαρσέιγ, επικρατώντας με 1-0 της Λέφσκι Σόφιας στη Μασσαλία και καταγράφοντας τη 2η συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Γκουίρι στο 28ο λεπτό, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα. Ο ίδιος είχε την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα των Γάλλων στο 51′, όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη δεύτερη εκτέλεση πέναλτι που ανέλαβε.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Σάλτσμπουργκ επικράτησε με 2-0 της Αραράτ, ενώ η Μπόρνμουθ πανηγύρισε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, επικρατώντας με 2-1 της Θέλτα.

Ισόπαλες με 2-2 αναδείχθηκαν η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και η Λεχ Πόζναν, έπειτα από μια αναμέτρηση με εναλλαγές στο σκορ.

Ιδιαίτερη εξέλιξη είχε το παιχνίδι της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, το οποίο σημαδεύτηκε από διακοπή και αρκετή αναστάτωση, προτού οι δύο ομάδες επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την επανέναρξη, η Μπεσίκτας κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο τελευταίο τέταρτο, με τον Ολαϊτάν να σκοράρει στο 75′. Ο Κοκτσού έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους στο 90′, ενώ η Χάποελ κατάφερε απλώς να μειώσει στις καθυστερήσεις, με τον Ιστ να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο 90’+3′.

Τα αποτελέσματα:

Ολυμπιακός – Μίλαν 2-4

Μαρσέιγ – Λέφσκι Σόφιας 1-0

Βικτόρια Πλζεν – Μπενφίκα 4-0

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Λεχ Πόζναν 2-2

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Λεβερκούζεν 0-2

Σάλτσμπουργκ – Αραράτ-Αρμενία 2-0

Θέλτα – Μπόρνμουθ 1-2

Μπεσίκτας – Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1

Γιουβέντους – Ομόνοια 4-1

Λυών – Λίλεστρομ 0-0

Φερεντσβάρος – Τσέλιε 0-0

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 2-4

Κρίσταλ Πάλας – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1

Σάντερλαντ – Γιαγκελόνια 1-1

Χόφενχαϊμ – Στουρμ Γκρατς 3-1

Τορεένσε – Σέλτικ 1-2

Ναϊμέγκεν – Ρεν 3-1

ΟΦΗ – Άντερλεχτ 1-3

Η βαθμολογία: