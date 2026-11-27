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Με αφορμή τη συμμετοχή του στην κωμική σειρά «Κάμπινγκ» του MEGA, ο Γιώργος Χρυσοστόμου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Marie Claire και τη δημοσιογράφο Ελιάνα Χρυσικοπούλου, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με την εμφάνισή του, αλλά και τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του το πέρασμα του χρόνου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη διαφορετική προσέγγιση που έχει πλέον απέναντι στο ντύσιμο και την προσωπική του εικόνα, εξηγώντας πως έχει αρχίσει να απολαμβάνει περισσότερο την επιλογή των ρούχων του.

«Για χρόνια απλώς φορούσα ρούχα γιατί δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε γυμνοί, όπως αντίστοιχα τρώω μόνο και μόνο για να επιβιώσω. Τώρα έχω αρχίσει να διαπιστώνω ότι ένα πολύ ωραίο ρούχο έχει και μια απόλαυση. Έρχεται μια συμφιλίωση με αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου στάθηκε, επίσης, σε όσα θεωρεί ότι του έχει προσφέρει η ωριμότητα, επισημαίνοντας πως πλέον απολαμβάνει περισσότερο την καθημερινότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.

«Λίγο μεγαλύτερη σχέση με το τώρα και σύνδεση με την ευγνωμοσύνη. Έχω αρχίσει να απολαμβάνω περισσότερο την ημέρα και να συνδέομαι πιο πολύ με τους ανθρώπους», εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε, έχει αρχίσει να υποχωρεί και η απόσταση που διατηρούσε παλαιότερα στις διαπροσωπικές του σχέσεις, είτε αυτές αφορούσαν τη δουλειά του είτε την προσωπική του ζωή.

«Στο θέατρο, στο σίριαλ, με τους θεατές ή με κάποιους φίλους ήμουν μέχρι ένα όριο. Τώρα αυτό το όριο έχει μαλακώσει και η έννοια της σύνδεσης είναι πιο έντονη», κατέληξε.