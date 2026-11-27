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Με τον χειρότερο δυνατό απολογισμό ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι τέσσερις ήττες των ελληνικών ομάδων σε Champions League, Europa League και Conference League δεν απέφεραν ούτε έναν βαθμό στη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA.

Αντίθετα, η Τσεχία εκμεταλλεύτηκε τις δικές της ευκαιρίες, με τις νίκες της Βικτόρια Πλζεν και της Γιάμπλονετς, μειώνοντας σημαντικά την απόσταση από την Ελλάδα.

Μάλιστα, η διαφορά θα μπορούσε να έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο, αν η Άλκμααρ δεν είχε καταφέρει να επιστρέψει από το εις βάρος της 2-0 στην Πράγα απέναντι στη Σπάρτα.

Η ελληνική συγκομιδή δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, καθώς το προβάδισμα που είχε η χώρα μας έναντι των Τσέχων περιορίστηκε πλέον σε λιγότερους από 500 βαθμούς, ενώ μέχρι την έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας ξεπερνούσε τους 1.200.

Κερδισμένη βγήκε και η Πολωνία, η οποία βρίσκεται στη 12η θέση, προσθέτοντας 400 βαθμούς στη συγκομιδή της χάρη στις εκτός έδρας ισοπαλίες της Λεχ Πόζναν και της Γιαγκελόνια.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 54.675

10. Ελλάδα 47.612

11. Τσεχία 47.125

12. Πολωνία 46.125

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 10η θέση

Η διατήρηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA αποτελεί σημαντικό στόχο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς μπορεί να διαφοροποιήσει προς όφελος των ελληνικών ομάδων την κατανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων από την αγωνιστική περίοδο 2028/29.

Το μεγαλύτερο όφελος αφορά τον πρωταθλητή της σεζόν 2027/28, ο οποίος, εφόσον η Ελλάδα διατηρήσει τη συγκεκριμένη θέση στην κατάταξη, θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών.