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Επεισόδια μεταξύ της γεωργιανής αστυνομίας και οπαδών της Μπεσίκτας, με αφορμή την ανάρτηση παλαιστινιακής σημαίας στις εξέδρες, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το Europa League, στο Μπατούμι της Γεωργίας.

⚽ Violent clashes erupted in the stand between Georgian police and Turkish Besiktas fans after police intervened against a supporter who raised Palestinian flag during the match against Israeli side Hapoel Be’er Sheva forcing the game to be temporarily suspended 🇹🇷 🇬🇪 🇵🇸 https://t.co/6l5TiFp4qR — Tannie تاني 🇵🇸 (@putin_76) November 26, 2026

Η ένταση οδήγησε σε διακοπή του αγώνα για περίπου 30 λεπτά, ενώ το περιστατικό προκάλεσε και διπλωματική κινητοποίηση μεταξύ Άγκυρας και Τιφλίδας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στις εξέδρες και έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον οπαδών της τουρκικής ομάδας, με αποτέλεσμα ο Δανός διαιτητής Μόρτεν Κρογκ να διακόψει την αναμέτρηση στο 26ο λεπτό, ενώ το σκορ ήταν 0-0.

Ο αγώνας συνεχίστηκε έπειτα από περίπου μισή ώρα και ολοκληρώθηκε με νίκη της Μπεσίκτας με 2-1.

Η UEFA είχε μεταφέρει την αναμέτρηση στο Μπατούμι, καθώς οι τουρκικές αρχές είχαν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια της διεξαγωγής της στην Κωνσταντινούπολη. Σε αντίθεση, πάντως, με δύο προηγούμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις της Χάποελ, αυτή τη φορά επετράπη η παρουσία θεατών στις εξέδρες.

Georgian police intervened against a Beşiktaş fan who unfurled a Palestinian flag! #BJKvHBS | #UEL https://t.co/qi1b8YWhbP — MACA Sports (@macasportsen) November 26, 2026

Καταγγελίες της Μπεσίκτας για υπέρμετρη βία

Σε ανακοίνωσή της, η Μπεσίκτας καταδίκασε τη στάση των γεωργιανών αστυνομικών δυνάμεων, κάνοντας λόγο για δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον των οπαδών της, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση στους φιλάθλους που επηρεάστηκαν από τα επεισόδια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά και διακρίσεις σε βάρος των υποστηρικτών της Μπεσίκτας, γνωστοποιώντας ότι θα ζητήσει τη διερεύνηση του περιστατικού.

Τη χρήση βίας καταδίκασαν επίσης αρκετοί τουρκικοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων η Τραμπζονσπόρ, η Φενέρμπαχτσε, η Γαλατασαράι και η Μπασακσεχίρ.

Turkish fans attack Georgian police after they entered the stands to confiscate illegal Palestinian flags during the UEFA Europa League match between Beşiktaş (Turkey) and Hapoel Beer Sheva (Israel) in Batumi, Georgia https://t.co/E75YHZDV8d — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι ποδοσφαιριστές της Μπεσίκτας είχαν αρνηθεί να ανταλλάξουν χειραψία με τους αντιπάλους τους πριν από την έναρξη του αγώνα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μάλιστα, η τουρκική ομάδα δημοσίευσε βίντεο στο οποίο οι παίκτες της ποζάρουν πίσω από πανό οπαδών που έγραφε: «Εξεγερθείτε ενάντια στην κατοχή. Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Διπλωματική κινητοποίηση μεταξύ Τουρκίας και Γεωργίας

Οι εξελίξεις προκάλεσαν την παρέμβαση της τουρκικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, επικοινώνησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία της Άγκυρας για τη μεταχείριση των Τούρκων φιλάθλων.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, ο Τσιφτσί ζήτησε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των οπαδών στην Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας, Σουλχάν Ταμαζασβίλι, φέρεται να υποστήριξε ότι οι παλαιστινιακές σημαίες κατασχέθηκαν από αξιωματούχους της UEFA, διευκρινίζοντας ότι οι κρατικές αρχές της Γεωργίας δεν είχαν εμπλοκή στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Πηγές: Al Jazeera, Anadolu