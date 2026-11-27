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Στην κορυφή της βαθμολογίας του Conference League, διατηρώντας το απόλυτο των νικών, παρέμεινε η Μονακό, η οποία απέδρασε με σπουδαίο διπλό από τη Σκωτία, επικρατώντας με 3-2 της Χαρτς.

Οι Μονεγάσκοι βρήκαν το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις, με τον Μπάλογκαν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα και να χαρίζει στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.

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Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποίησαν επίσης η Μπράιτον και ο Άγιαξ, οι οποίοι δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στις αντιπάλους τους. Αμφότερες επικράτησαν με το ίδιο σκορ, 4-0, απέναντι στην Κραϊόβα και την Τουν αντίστοιχα.

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Από την άλλη πλευρά, η μέχρι πρότινος πρωτοπόρος Λουγκάνο γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Γιάμπλονετς στην Τσεχία, χάνοντας έδαφος στη βαθμολογία.

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Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα και για την Πάφο, η οποία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της και ηττήθηκε με 2-0 από τη Μίντιλαντ στην Κύπρο.

Τα αποτελέσματα:

Καϊράτ Αλμάτι – Μιάλμπι 1-0

Άγιαξ – Τουν 4-0

Γιάμπλονετς – Λουγκάνο 2-0

Εγκνάτια – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-1

Ιμπέρια 1999 – Χετάφε 1-0

Κάουνο Ζαλγκίρις – Ρίγα 2-0

Μπράιτον – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 4-0

Μπραν – Άαρχους 1-4

Πάφος – Μίντιλαντ 0-2

Χαρτς – Μονακό 2-3

Γάνδη – Ερυθρός Αστέρας 1-1

Ίντερ Κλουμπ ντ’ Εσκάλντες – Κοπεγχάγη 2-0

Μπόρατ Μπάνια Λούκα – Αταλάντα 2-3

Μπράγκα – Κουόπιο 4-0

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός 3-2

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Τραμπζονσπόρ 1-2

Φράιμπουργκ – Τβέντε 2-1

Χάιντουκ Σπλιτ – Σιντ Τρούιντεν 0-2

Η βαθμολογία: