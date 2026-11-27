Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επικράτηση στον πόλεμο με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει πλέον τη «νίκη στο χέρι», ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης, δίνοντας στην Τεχεράνη την ευκαιρία να προσέλθει σε συμφωνία και να αποφευχθούν περαιτέρω ανθρώπινες απώλειες.

Μιλώντας την Ημέρα των Ευχαριστιών σε τηλεφωνική επικοινωνία με Αμερικανούς στρατιωτικούς, από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο χρόνος επίτευξης της νίκης εξαρτάται από τις δικές του αποφάσεις.

«Θα συμβεί όποτε το θελήσω εγώ, για να είμαι ειλικρινής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ σημείωσε ότι η κυβέρνησή του εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό τον δρόμο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση.

«Προσπαθούμε να είμαστε διαλλακτικοί. Τους δίνουμε κάθε ευκαιρία να καταλήξουν σε συμφωνία και να σωθούν πολλές ζωές, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία», δήλωσε.

«Κάποιοι αναρωτιούνται γιατί. Είναι τρελοί; Ίσως και να είναι», συμπλήρωσε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου διατυπώνονται ενώ παραμένει αβέβαιη η έκβαση των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.