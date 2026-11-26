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Έναν νεκρό εργαζόμενο, αρκετούς τραυματίες και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις προκάλεσε επίθεση στο διυλιστήριο της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, οδηγώντας παράλληλα στην προσωρινή αναστολή μέρους των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με ανακοίνωση του σαουδαραβικού υπουργείου Ενέργειας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Όπως διευκρίνισε αξιωματούχος του υπουργείου, από το πλήγμα έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος από το Νεπάλ, ενώ αρκετοί ακόμη εργαζόμενοι, διαφορετικών εθνικοτήτων, τραυματίστηκαν.

Η επίθεση προκάλεσε, επίσης, πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά ορισμένες από τις λειτουργίες του.

A worker has been killed, others are injured in a “hostile” aerial projectile attack on Jazan oil refinery, sparking fire, halting some operations temporarily, Saudi energy ministry says https://t.co/fYpkUtuVXM Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αναπτυξιακός Νόμος: Δεν παρατείνεται η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Αγροδιατροφή» — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 26, 2026

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη σύγκρουσή της με τους Χούθι, είχε αποδώσει την ευθύνη για την επίθεση στους Υεμενίτες αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι, υποστήριξε ότι το διυλιστήριο της Τζαζάν αποτέλεσε στόχο επίθεσης από τους Χούθι, προειδοποιώντας για στρατιωτική αντίδραση.

«Η στόχευση αμάχων και πολιτικών υποδομών θα προκαλέσει μια σθεναρή στρατιωτική απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.