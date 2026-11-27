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Έντονες διπλωματικές αντιδράσεις σε Ιταλία, Γερμανία και Τουρκία έχουν προκαλέσει οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στα ανοικτά της Λιβύης και στην περιοχή του λιμανιού της Βεγγάζης.

Η Ρώμη και το Βερολίνο εκφράζουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο γεωγραφικής επέκτασης του πολέμου, ενώ η Άγκυρα κάνει λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ζητά την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας.

«Ήταν λάθος η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Λιβύης»

Την αντίθεση της ιταλικής κυβέρνησης στις ουκρανικές επιχειρήσεις εντός των λιβυκών χωρικών υδάτων εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας προειδοποίησε για τους κινδύνους που ενέχει η επέκταση της σύγκρουσης πέρα από το ουκρανικό έδαφος, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν λάθος να παραβιαστεί η εθνική κυριαρχία της Λιβύης».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ρώμη δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση για την επιχείρηση, επισημαίνοντας πως αγνοούσε τις προθέσεις του Κιέβου να πραγματοποιήσει πλήγματα στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, ακόμη και εντός λιμανιού.

Ο Ταγιάνι αποκάλυψε, επίσης, ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, στον οποίο μετέφερε τις ανησυχίες της ιταλικής πλευράς.

Κατά την επικοινωνία, επανέλαβε τη δέσμευση της Ιταλίας στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης.

Αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ιταλίας

Επικριτική στάση απέναντι στις ουκρανικές επιθέσεις υιοθέτησε και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, κυβερνητικός εταίρος στην Ιταλία. Το κόμμα χαρακτήρισε την επιχείρηση «απαράδεκτη», εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης της Λιβύης.

Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Ιταλία συγκαταλέγεται στους σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, έχοντας προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και στηρίξει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Η Λέγκα, ωστόσο, έχει επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε να διαχωρίσει τις δύο αυτές πτυχές, διαβεβαιώνοντας ότι η Ρώμη θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο, χωρίς να εγκαταλείπει την προσπάθεια αποτροπής περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης.

«Η Ιταλία θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη στάση «στρατηγική επιλογή».

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να επεκταθεί γεωγραφικά»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος τοποθετήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Βεγγάζης.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Νταν Νεκουλαέσκου, στο Βερολίνο, ο Γερμανός αξιωματούχος επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να επεκταθούν γεωγραφικά σε άλλα κράτη.

«Το δικαίωμα της Ουκρανίας στη νόμιμη άμυνα είναι αναντίλεκτο και υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά προειδοποιώ σθεναρά εναντίον του να επιτραπεί αυτός ο πόλεμος να επεκταθεί γεωγραφικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παραβίαση του διεθνούς δικαίου» οι επιθέσεις στη Βεγγάζη

Σε αυστηρότερη γραμμή κινήθηκε η Τουρκία, με το υπουργείο Άμυνας να χαρακτηρίζει τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον των ρωσικών πλοίων παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το τουρκικό υπουργείο κάλεσε τις εμπλεκόμενες πλευρές να απέχουν από ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την εμπορική ναυτιλία και να τηρούν τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η λιβυκή πλευρά προτίθεται να θέσει το ζήτημα στα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι παράνομο να διεξάγονται εχθρικές ενέργειες στα χωρικά ύδατα ουδέτερου κράτους. Η λιβυκή πλευρά θα θέσει το ζήτημα των επιθέσεων μέσα στο λιμάνι της Βεγγάζης και στα ανοικτά της πόλης στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε η ανακοίνωση.