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Την κατάργηση του αμφιλεγόμενου νόμου που προέβλεπε ισόβιο αποκλεισμό στελεχών της αντιπολίτευσης από την εκλογική διαδικασία και ποινές φυλάκισης έως και 30 ετών δρομολογεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, έπειτα από συμφωνία με την αντιπολίτευση, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες.

Μιλώντας την Πέμπτη στο κοινοβούλιο, ο Ροδρίγκες γνωστοποίησε ότι θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση του λεγόμενου Οργανικού Νόμου Σιμόν Μπολίβαρ κατά του αποκλεισμού, ο οποίος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2024, μετά την επανεκλογή του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σε μια εκλογική διαδικασία το αποτέλεσμα της οποίας αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση και δεν αναγνωρίστηκε από μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Η αντιπολίτευση και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν ότι η νομοθεσία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πολιτικών διώξεων σε βάρος αντιπάλων της κυβέρνησης Μαδούρο, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, πολυετείς ποινές κάθειρξης και μόνιμη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

«Θα αναλάβουμε νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου ο λεγόμενος Οργανικός Νόμος Σιμόν Μπολίβαρ κατά του αποκλεισμού να καταργηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πολιτικές συνθήκες στη χώρα έχουν μεταβληθεί, αποδίδοντας την εξέλιξη στη διπλωματική προσέγγιση που προωθεί η αδελφή του και υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Συμφωνία για πολιτική μετάβαση υπό την πίεση των ΗΠΑ

Η Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε την εξουσία μετά την ανατροπή και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, τον περασμένο Ιανουάριο, και έκτοτε κυβερνά υπό την ισχυρή πίεση της Ουάσινγκτον.

Η μεταβατική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πολιτική πορεία της χώρας με οργανώσεις της αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στη διαδικασία με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Οι συνομιλίες κατέληξαν σε συμφωνία για την αναθεώρηση ή την κατάργηση σειράς νομοθετημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο νόμος Σιμόν Μπολίβαρ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς και άλλες κυβερνήσεις έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Βενεζουέλα, επικαλούμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και υποθέσεις διαφθοράς.

Το στοίχημα των εκλογών και ο ρόλος της Ματσάδο

Η υπηρεσιακή πρόεδρος έχει δεσμευτεί για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Στο μεταξύ, η επιστροφή της ηγετικής μορφής της αντιπολίτευσης Μαρίας Κορίνα Ματσάδο στη χώρα, τον περασμένο μήνα, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής εκπροσώπησης της αντιπολίτευσης στη μεταβατική περίοδο.

Η Ματσάδο, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, είχε επικρατήσει το 2023 στην εσωτερική διαδικασία επιλογής υποψηφίου της δεξιάς αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ωστόσο, δικαστικές αποφάσεις την εμπόδισαν να συμμετάσχει στην αναμέτρηση, με αποτέλεσμα το κόμμα της να επιλέξει ως αντικαταστάτη της τον διπλωμάτη Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.

Η ίδια θεωρείται πιθανό να διεκδικήσει την προεδρία σε ενδεχόμενες νέες εκλογές. Ωστόσο, η πολιτική της παράταξη παραμένει εκτός των συνομιλιών για τη μετάβαση της χώρας, γεγονός που αναδεικνύει τις εκκρεμότητες και τις αντιφάσεις της πολιτικής διαδικασίας στη Βενεζουέλα.