Το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 εγκρίθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, λαμβάνοντας τις θετικές ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά του σχεδίου τάχθηκαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η «Νίκη» επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε πως καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2027, εξαιρώντας ωστόσο τα κονδύλια για την εθνική άμυνα και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αντίστοιχα, την καταψήφιση του προϋπολογισμού ανακοίνωσε και η Ελληνική Λύση, με μοναδική εξαίρεση τις αμυντικές δαπάνες. Πλέον, η διαδικασία μεταφέρεται στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου η συζήτηση θα διεξαχθεί από τις 11 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2026.

Ο προϋπολογισμός του 2027 πατάει σε όσα έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια και προχωράει περαιτέρω στην ενίσχυση σχεδόν του συνόλου των κοινωνικών ομάδων, αυξάνοντας παράλληλα τις δαπάνες σε κρίσιμους τομείς πολιτικής, όπως είναι η υγεία και η άμυνα, αλλά και με ενισχύσεις στη μισθολογική δαπάνη του δημοσίου και στις συντάξεις, ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, στη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Ο προϋπολογισμός του 2027 αποδεικνύει ότι η χώρα μπορεί, ακόμα και σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, να διατηρεί την οικονομία σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις

επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η ανάπτυξη συνοδεύεται από μετρήσιμη πρόοδο: ενίσχυση των εισοδημάτων, για όλες τις κοινωνικές ομάδες, λιγότερους φόρους, περισσότερες θέσεις εργασίας και συγχρόνως μείωση του δημοσίου χρέους. Υλοποιούμε μια πολιτική που συνδυάζει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική στήριξη, τις μεταρρυθμίσεις με την ανάπτυξη και τη σταθερότητα με την προοπτική», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο κ. Πετραλιάς είπε ότι ο προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει και τη σημαντική πρόοδο στην οικονομία, παρά τις διεθνείς αναταράξεις και τις γεωπολιτικές κρίσεις, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, να ενισχύει τις επενδύσεις, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να βελτιώνει τη δημοσιονομική της θέση, μειώνοντας περαιτέρω το δημόσιο χρέος. «Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο στοιχείο του προϋπολογισμού του 2027, η περαιτέρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης, ως προς το ΑΕΠ, καθώς αυτός αναμένεται να μειωθεί, από 145,4 το 2025 σε 135,8 φέτος και 128,5 το 2027». Άλλωστε και όπως έσπευσε να σημειώσει, το 2026, για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην ΕΕ. «Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση χρέους, ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη και, επειδή ρωτήσαμε και το ΔΝΤ, και στον κόσμο και αυτό αποτελεί κατάκτηση όλων των Ελλήνων και παρακαταθήκη, για τις επόμενες γενιές» σημείωσε.

Οι εξελίξεις των βασικών μεγεθών αποτυπώνουν μια οικονομία η οποία όχι μόνο αναπτύσσεται, αλλά δημιουργεί σταδιακά τις προϋποθέσεις για υψηλότερα εισοδήματα, περισσότερες ευκαιρίες και ενίσχυση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, είπε ο κ. Πετραλιάς και αναφέρθηκε στις δημοσιονομικές παρεμβάσεις που ενσωματώνει ο προϋπολογισμός, συνολικού ύψους περίπου 2,28 δισ. ευρώ και που κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων-τόνωση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, μέσω φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις, μέσω της αύξησης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-στοχευμένη κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό-ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας.

Φορολογική πολιτική

Αναφερόμενος ειδικότερα στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι:

-προβλέπονται ουσιαστικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή, από τον Ιανουάριο του 2027, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τους τρίτεκνους, με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

-προχωράει η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώνεται σταδιακά η προκαταβολή φόρου για την ενίσχυση της ρευστότητας των επαγγελματιών.

-στα μέσα Μαρτίου, που ανοίγουν οι φορολογικές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι θα δουν μειώσεις φόρων συνολικού ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ, συνυπολογίζοντας και τη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε από 1.1.2026 και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα την διαπιστώσουν στις φορολογικές δηλώσεις το 2027.

Ενίσχυση εισοδήματος

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων, ο Θάνος Πετραλιάς σημείωσε ότι:

-η ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρία και των ανασφάλιστων υπερήλικων αυξήθηκε στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτάθηκε στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, σε μόνιμη βάση.

-προβλέπεται οριζόντια αύξηση των συντάξεων, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, καθώς και τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις το 2027 θα είναι αυξημένη κατά 1,09 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 2026, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των συντάξεων, της κατάργησης του συμψηφισμού της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, των απονομών νέων συντάξεων και της κατάργησης της μείωσης κατά 50% των συντάξεων, λόγω θανάτου, μετά την πάροδο της 3τίας.

-στην αγορά εργασίας στόχος είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ έως το 2028, μέσα από δύο διαδοχικές αυξήσεις, μια τον Απρίλιο του 2027 και μια τον Ιανουάριου του 2028.

-οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται περαιτέρω κατά 0,5% τον Απρίλιο για να στηριχθούν εργαζόμενοι και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

-σημαντική παρέμβαση είναι η θέσπιση του επιδόματος των Χριστουγέννων για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, από τον Δεκέμβριο του 2027, με ετήσιο κόστος 433 εκατ. ευρώ, παράλληλα με την αύξηση των αποδοχών, τον ερχόμενο Απρίλιο, των δημοσίων υπαλλήλων, στη βάση της αύξησης του κατώτατου μισθού.

-οι κατά κεφαλή αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αναμένεται να αυξηθούν σε ονομαστικούς όρους κατά 3,9 το 2027 έναντι 3,7 το 2026. Οι συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας κατά 4,6% το 2027 από 4,4% το 2026, είπε ο κ. Πετραλιάς και τόνισε ότι η εν λόγω εξέλιξη αντανακλά τη συνεχιζόμενη άνοδο των μισθών στην περιλαμβάνονται και μέτρα πολιτικής όπως η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και οι αυξήσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Πετραλιάς σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει επίγνωση ότι σημαντικό μέρος των αυξήσεων των εισοδημάτων, ειδικά τα έτη 2022 αλλά και φέτος, απορροφήθηκε από τις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, οι κατά κεφαλή καθαρές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας την ίδια περίοδο, έχουν αυξηθεί κατά 32,3% και ο κατώτατος μισθός κατά 41,5% και το 2027 θα έχουμε επιπλέον αυξήσεις των καθαρών αμοιβών.

Επιχειρηματικότητα-επενδύσεις

Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, ο κ. Πετραλιάς σημείωσε ότι:

-προβλέπονται επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, αίτημα όλης της μεταποίησης και της βιομηχανίας και των παραγωγικών επιχειρήσεων για πάρα πολλά χρόνια.

-ενίσχυση του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 1,2 δισ. ευρώ.

-προβλέπεται νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποκλειστικά, από δανειακούς πόρους του ΤΑΑ.

Στεγαστικό – δημογραφικό

Για το στεγαστικό και δημογραφικό, ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι:

-δημιουργείται το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙΙ με πόρους 2 δισ. ευρώ.

-θεσπίζεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, για τα παιδιά με ισόποση κρατική συνεισφορά στις ετήσιες καταθέσεις των γονέων έως 1.200 ευρώ.

-προβλέπεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και στις περιφερειακές ενότητες που εφάπτονται με τα χερσαία σύνορα της χώρας.

Ενεργειακό κόστος

Για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας δρομολογούνται παρεμβάσεις και όπως σημείωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μόλις προχθές έγινε επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αποδοχή όλων των μέτρων που υπέβαλε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, με τα οποία επιδιώκεται η σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας:

-νέα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας

-επέκταση ηλεκτρικών δικτύων

-ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων

-μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ