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Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στο επίκεντρο της επίσκεψής του βρίσκεται η κατ’ ιδίαν συνάντηση που θα έχει με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επαφές με την ομογένεια και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την επίσκεψη Τασούλα στην Τουρκία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας θα μεταβεί αύριο, 28 Νοεμβρίου, σε προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει αύριο Σάββατο συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan.