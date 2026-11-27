Μία πολύ τρυφερή ανάρτηση έκανε στο Instagram η Μαρία Ηλιάκη την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η οποία είναι αφιερωμένη στον σύζυγό της, Στέλιο, και την κόρη τους, Κατερίνα, καθώς αυτή η εβδομάδα ήταν ιδιαίτερη για την οικογένειά τους.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, μοιράστηκε με τους ακολούθους της μερικά στιγμιότυπα από αυτή την εβδομάδα, στην οποία γιόρταζαν τα δύο αγαπημένα της πρόσωπα.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες βλέπουμε και την τούρτα που έκοψαν για τα γενέθλια του συζύγου της, με την κόρη τους να σβήνει τα κεράκια.

Στη λεζάντα της, η Μαρία Ηλιάκη έχει γράψει: «Η δική μου dream team… Ο Στέλιος μου και η Κατερίνα μου… Αυτή την εβδομάδα κάθε χρόνο σας γιορτάζω και τους δύο και κάθε χρόνο σκέφτομαι πως είστε η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσα να έχω.. οπότε αυτή η εβδομάδα έχει πολλή αγάπη… πολλές τούρτες… ρομαντικό δείπνο και… έναν αγώνα μπάσκετ».