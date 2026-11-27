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Στη σύλληψη ενός 41χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης (25/11) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Αγία Βαρβάρα, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι, γεμιστήρες και φυσίγγια.

Συγκεκριμένα, οι ένστολοι, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν τον 41χρονο ημεδαπό να κινείται με όχημα στην περιοχή και, κρίνοντάς τον ύποπτο, τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 65 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του από στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Ένα πιστόλι

Δύο γεμιστήρες

33 φυσίγγια

Ένας αυτοσχέδιος ναργιλές

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από την αρμόδια υπηρεσία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.