Έντονες αντιδράσεις και δημόσιες συζητήσεις έχει προκαλέσει ένα πολυσέλιδο άρθρο του Vanity Fair, το οποίο, χωρίς να αναφέρει ούτε μία φορά το όνομα της Τέιλορ Σουίφτ, σκιαγραφεί ένα ιδιαίτερα επικριτικό πορτρέτο για μια «σταρ» που παραπέμπει ευθέως στην ίδια.

Την ώρα που οι θαυμαστές της και πηγές από το περιβάλλον της μιλούν για στοχευμένη επίθεση, πρόσωπο από τη μουσική βιομηχανία υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες περί χειραγώγησης και «mean girl» συμπεριφοράς ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το εκρηκτικό άρθρο του Vanity Fair

Τέσσερις μήνες μετά τον γάμο της με τον αστέρα του NFL, Τράβις Κέλσι, η Σουίφτ κυριαρχεί ξανά στα πρωτοσέλιδα — όχι επειδή έδωσε επιτέλους στη δημοσιότητα τις πολυπόθητες φωτογραφίες του γάμου της, αλλά εξαιτίας ενός άρθρου 4.000 λέξεων στο Vanity Fair.

Ανεξάρτητα από το ότι το βαθιά δυσμενές αυτό αφιέρωμα δεν αναφέρεται ούτε μία φορά ονομαστικά στην Τέιλορ Σουίφτ, αφορά ξεκάθαρα εκείνη, σχολιάζει η Daily Mail, σκιαγραφώντας ένα μακιαβελικό πορτρέτο μιας σταρ που έχει παρουσιάσει παραποιημένα τα εύπορα παιδικά της χρόνια και έχει χειραγωγήσει τους φίλους της.

Γύρω από το κείμενο του VF έχει ξεσπάσει σφοδρή διαμάχη, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι κατέστρεψε τη φήμη της και άλλους -συμπεριλαμβανομένων των πιστών «Swifties» της- να το χαρακτηρίζουν ως ένα περιττό και παράδοξα σχεδιασμένο «χτύπημα».

Τόσο εκρηκτικό αποδείχθηκε το δημοσίευμα μετά την κυκλοφορία του τη Δευτέρα, ώστε σύντομα κυκλοφόρησαν φήμες ότι η θέση του διευθυντή σύνταξης του Vanity Fair, Μαρκ Γκιντούτσι, βρισκόταν στον αέρα επειδή έδωσε το πράσινο φως.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του Vanity Fair δήλωσε στον ταμπλόιντ ιστότοπο Page Six ότι «κάθε ιδέα ότι η δουλειά του Μαρκ βρίσκεται σε κίνδυνο είναι κατηγορηματικά ψευδής».

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Τα «Easter Eggs», οι 100 μαρτυρίες και οι καταγγελίες

Τι έχει προκαλέσει, λοιπόν, όλον αυτόν τον σάλο;

Με τίτλο «The Mastermind», το άρθρο επικεντρώνεται στην «Σταρ», για την οποία αναφέρεται ότι «γεννήθηκε το 1989» (το έτος γέννησης της Σουίφτ), αποκαλείται «Miss Americana» (ο τίτλος του ντοκιμαντέρ της στο Netflix το 2020) και οι θαυμαστές της ανταλλάσσουν «βραχιόλια φιλίας» (όπως έκαναν κατά τη διάρκεια της περιοδείας-ρεκόρ Eras Tour).

Για ποιον λόγο η αρθρογράφος επέλεξε να χρησιμοποιήσει κατάφωρα προφανείς ενδείξεις αντί απλώς να κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται παραμένει ασαφές, αν και θα μπορούσε να αποτελεί μια αναφορά στην αγάπη της Σουίφτ να κρύβει τα λεγόμενα «Easter Eggs» (κρυμμένα μηνύματα και αναφορές) στη μουσική της.

«Μια φορά κι έναν καιρό, ένα κορίτσι της κάντρι έγινε η μεγαλύτερη σταρ στον πλανήτη», αναφέρει η εισαγωγή, προτού περιγράψει τη συγκεκριμένη σταρ ως φαινομενικά «καθολικά, διάσημα» αγαπητή, αλλά ταυτόχρονα ως έναν «συνδυασμό θύματος και θύτη».

«Η υψηλότητά της είναι ελεγκτική και χειριστική, λένε, όσον αφορά τα charts, την κοινή γνώμη, τις κοινωνικές δυναμικές…».

«Λένε ότι είναι γνωστό πως σταυρώνει όσους της πάνε κόντρα. Άλλοι λένε ότι Η Σταρ εργαλειοποιεί την αίσθηση του θύματος, ότι προβάλλοντας τα δικά της βάσανα, πιστεύει πως μιλά από θέση ανώτερης ηθικής».

Το κείμενο συντίθεται από μαρτυρίες περισσότερων από 100 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ένας πρώην εραστής, με τον καθένα να βάλλει κατά του χαρακτήρα, της παιδικής ηλικίας, του ξεκινήματος και της σημερινής θέσης της «Σταρ» ως πολιτισμικού φαινομένου.

Όλοι εκτός από έξι μιλούν στο περιοδικό πίσω από ψευδώνυμα (The Exec, The Person Familiar), αναμφίβολα για να προστατεύσουν την πραγματική τους ταυτότητα από πιθανές αντιδράσεις.

Όμως μία μάρτυρας που χρησιμοποιεί το πραγματικό της όνομα, η πρώην συμμαθήτρια της «Σταρ», Τσάνις Σκίνερ, υποστηρίζει: «Αν δεν ήσουν μέλος της παρέας των φίλων της, δεν υπήρχες για εκείνη».

Πράγματι, ορισμένα από τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία αφορούν την παιδική της ηλικία και τη διαρκή καθοδήγηση και πίεση των εύπορων γονιών της προς τη δόξα — μια εικόνα που δεν συνάδει με την ιστορία του «αουτσάιντερ» που είχαμε ακούσει στο παρελθόν για τη Σουίφτ.

Σε ένα απόσπασμα, η μητέρα της περιγράφεται ως «οπωσδήποτε μια θεατράλε μαμά, πολύ επιθετική».

Σε κάποιο άλλο σημείο, αναφέρεται πως μια κριτικός μουσικής «που τόλμησε να θάψει Η Σταρ» έγινε στόχος της οργής και των αντιποίνων της.

«Οι φίλοι της Κριτικού -επαγγελματίες μουσικοί που είχαν αποδώσει στην Κριτικό την πρώιμη επιτυχία τους- της γύρισαν την πλάτη. Η συγκάτοικός της, φαινομενικά με δική της πρωτοβουλία, της ζήτησε να φύγει από το κοινό τους μεζονέτα. Η Σταρ είχε κερδίσει».

Μια άλλη ανώνυμη πηγή χαρακτηρίζει την τραγουδίστρια ως μια Ρετζίνα Τζορτζ στην πραγματική ζωή — το όνομα του ρόλου του υποδύθηκε η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς στην ταινία «Mean Girls» του 2004.

Μια άλλη πηγή, που φέρεται να βρισκόταν κάποτε κοντά στη «Σταρ», αναφέρει ότι «λατρεύει να χτυπάει ανθρώπους στο κεφάλι», προσθέτοντας «μεταφορικά».

«Αυτός είναι ο τρόπος της να νιώθει ότι μπορεί να επιβάλλει πειθαρχία στους ανθρώπους», είπαν.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής μαζί της», προειδοποίησε μια άλλη πηγή. «Αν δεν βλέπεις τα πράγματα όπως τα βλέπει εκείνη, έρχεται καταπάνω σου. Είναι πάντα το ίδιο».

Η επιρροή στη μουσική βιομηχανία

Από πού προέρχεται, λοιπόν, όλη αυτή η συγκαλυμμένη χολή προς τη Σουίφτ, και γιατί άνθρωποι του κύκλου της φαίνεται να νιώθουν τόσο έντονα; αναρωτιέται η Daily Mail.

Πηγή δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι ορισμένοι πιστεύουν πως η επιρροή της Σουίφτ στη μουσική βιομηχανία έχει απλώς μεγαλώσει υπερβολικά.

«Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι έχει τρομάξει πιο καινοτόμους καλλιτέχνες και τους έχει απομακρύνει, επειδή δίνει την εντύπωση ότι διοικεί τη βιομηχανία με σιδηρά πυγμή», ανέφερε.

«Κάθε δισκογραφική θέλει τη δική της Τέιλορ, αλλά οι μόνες γυναίκες που τα πηγαίνουν καλά φαίνεται να είναι εκείνες που ευθυγραμμίζονται μαζί της».

«Είναι δύσκολο να τα πας καλά στην ποπ αν δεν φιλήσεις το δαχτυλίδι», πρόσθεσε.

Το άρθρο του VF περιλαμβάνει επίσης αναφορές στην The Protege και στην The Brat, οι οποίες θεωρείται ότι είναι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ολίβια Ροντρίγκο και η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα Charli XCX, αμφότερες εκ των οποίων φημολογείται ότι είχαν προστριβές με τη Σουίφτ.

Φυσικά, όμως, το δημοσίευμα δεν αναφέρει ανοιχτά ότι αναφέρεται στη Σουίφτ.

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Το πρόσωπο πίσω από την καυστική αυτή αφήγηση είναι η Μέι Τζιονγκ, δημοσιογράφος με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία έχει υπογράψει αναγνωρισμένες έρευνες για εργαζόμενους στο σεξ και δολοφονίες στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ στο Τέξας.

Η Τζιονγκ είχε προηγουμένως έδρα την Καμπούλ του Αφγανιστάν, σε μια τετραετή θητεία που επίσης απέφερε βραβευμένη δουλειά. Έχει, λοιπόν, μεγάλη εμπειρία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Κι όμως, αναφέρεται ότι αυτή την εβδομάδα της προσφέρθηκε υποστήριξη από έναν αμερικανικό φορέα με την ονομασία The Committee to Protect Journalists στον απόηχο των επίμονων επιθέσεων που δέχθηκε από θαυμαστές της Σουίφτ.

Ένας καταιγισμός υποτιμητικών σχολίων στόχευσε την καριέρα και την εμφάνισή της. Με δεδομένη την προηγούμενη δουλειά της, πρόκειται για ένα κάπως… παράξενο άρθρο που έγραψε η Τζιονγκ.

Όταν η Daily Mail επικοινώνησε μαζί της, εκείνη αρνήθηκε να σχολιάσει και παρέπεμψε σε συνάδελφό της στην Conde Nast, τον εκδοτικό όμιλο πίσω από το Vanity Fair, ο οποίος δεν έχει απαντήσει ακόμη.

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Οι δημοσιογράφοι δεν αντιμετώπιζαν πάντα τη Σουίφτ με το γάντι, επισημαίνει η Daily Mail.

Ο ιστότοπος BuzzFeed έγραψε το 2017 ένα άρθρο για τη Σουίφτ που παίζει το θύμα. Πιο πρόσφατα, οι κριτικοί δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την τελευταία μουσική της δουλειά. Αφού κυκλοφόρησε το «Encore» τον Οκτώβριο φέτος -μια deluxe έκδοση 16 κομματιών του 12ου στούντιο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl», το οποίο περιλάμβανε στίχους για τον σύζυγό της Κέλσι που προκαλούσαν αμηχανία και συγκρίθηκε με υλικό δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη-, ορισμένες αντιδράσεις ήταν σαφώς χλιαρές.

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Το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό The Atlantic δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Το κοινό της Τέιλορ Σουίφτ μεγαλώνει. Η μουσική της εκφυλίζεται», ενώ μια κριτική στην The Telegraph έγραφε: «Είμαι Swiftie και ακόμη κι εγώ πιστεύω ότι αυτά τα νέα τραγούδια είναι απαίσια».

«Αυτά τα χτυπήματα μοιάζουν με τον τρόπο της βιομηχανίας να εκφράσει τα παράπονά της εναντίον της», σημείωσε η πηγή μέσα από τη μουσική βιομηχανία στην Daily Mail.

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Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ένα πρόσωπο του βεληνεκούς της Σουίφτ αξίζει να δέχεται έλεγχο: η δύναμή της ως σταρ έχει διογκωθεί τόσο πολύ ώστε οι περιοδείες της επηρεάζουν τις οικονομίες ολόκληρων χωρών.

Οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επηρεάσουν τόσο τα charts όσο και τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζει ο κόσμος.

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Όταν παντρεύτηκε, έκλεισαν ολόκληροι δρόμοι στη Νέα Υόρκη και περιορίστηκε η πρόσβαση στον σταθμό Penn Station, την ώρα που οι κάτοικοι πάλευαν με διακοπές ρεύματος μέσα σε καύσωνα του καλοκαιριού.

Μια ξεχωριστή πηγή κοντά στον κύκλο της Σουίφτ είπε στην Daily Mail ότι εκείνη «γνώριζε ότι [το άρθρο] ερχόταν».

«Κάποιοι φίλοι της επικοινώνησαν μαζί της και της είπαν ότι τους είχαν προσεγγίσει», ανέφερε. «Δεν έκανε καμία προσπάθεια να το μπλοκάρει, επειδή δεν φοβάται τους αρθογράφους που μοιράζονται τις σκέψεις τους. Βασικά, το ακριβώς αντίθετο από αυτό που την κατηγόρησε το άρθρο».

Η πηγή της βρετανικής εφημερίδας ισχυρίστηκε ότι το Vanity Fair επικοινώνησε με δύο χορευτές της, οι οποίοι αρνήθηκαν να μιλήσουν στο περιοδικό, καθώς και με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ice Spice -μια πρόσφατη προσθήκη στην παρέα φίλων της Σουίφτ-, η οποία επίσης απέρριψε το αίτημα για συνέντευξη.

«Η Ice είναι βαθιά αφοσιωμένη στην Τέιλορ, οπότε δεν ενδιαφερόταν να μιλήσει γι’ αυτήν επώνυμα», είπε η πηγή. «Οι φίλοι της Τέιλορ θα μπορούσαν να είχαν μιλήσει επώνυμα για το πόσο γενναιόδωρη υπήρξε, αλλά δεν νιώθουν ότι πρέπει να την υπερασπιστούν».

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Τους τελευταίους μήνες, η συνήθως ψύχραιμη σταρ έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι χρησιμοποιεί τους θαυμαστές της για να ποδοπατήσει άλλους καλλιτέχνες στα charts.

Έχει επικριθεί επειδή παρέμεινε σιωπηλή απέναντι στις σκληρές τακτικές της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ICE των ΗΠΑ και έχει εμπλακεί στη διαμάχη γύρω από τη δικαστική μάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζάστιν Μπαλντόνι, με τρόπους που δεν τη φέρνουν πάντα σε πλεονεκτική θέση.

Έπειτα υπήρξε και ο γάμος της, και οι κατηγορίες ότι η δωρεά των περίπου 9 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν εκείνη και ο Κέλσι σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς σε ολόκληρες τις ΗΠΑ είχε στόχο να αποσπάσει την προσοχή από την πολυτέλεια του υπερθεάματος στο Madison Square.

Η Σουίφτ φαίνεται επίσης να απέφυγε να αντιδράσει στη χρήση μουσικής από το «The Life of a Showgirl» σε αρκετές αναρτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — μια περίεργη κίνηση για μια γυναίκα που έχει κινηθεί στο παρελθόν νομικά για τη μη εγκεκριμένη χρήση της μουσικής της και η οποία είχε αγνοήσει κάποτε τις συμβουλές της ίδιας της ομάδας της να μην αναμειχθεί στην πολιτική, επειδή ένιωσε την ανάγκη να «βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Την ίδια ώρα, νωρίτερα φέτος, βρήκε τον χρόνο να απευθυνθεί στο αμερικανικό γραφείο ευρεσιτεχνιών ζητώντας να εμποδιστεί μια εταιρεία ειδών σπιτιού να κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα τη φράση «Swift Home».

«Είναι καν πιθανό ότι μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στο προσκήνιο, το κλίμα γυρίζει εναντίον της;», γράφει η Daily Mail. Αυτό είναι απίθανο, καθώς, όπως αναφέρει, παραμένει μια τεράστιας δημοτικότητας σούπερ σταρ.

Η πηγή της βρετανικής εφημερίδας αναφέρει ότι δεν νιώθει καν πληγωμένη από το άρθρο του Vanity Fair, αν και το περιοδικό είναι πολύ πιθανό να μπει σε μαύρη λίστα στα μέσα ενημέρωσης.

«Το Vanity Fair δεν θα βρίσκεται στο ραντάρ της Τέιλορ για το άμεσο μέλλον, αυτό είναι σίγουρο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Daily Mail απευθύνθηκε στους εκπροσώπους της Σουίφτ για σχόλιο.