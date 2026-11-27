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Οι γιορτές πλησιάζουν και η Ιωάννα Λίλη με τον Θοδωρή Ζαγοράκη μπήκαν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Το πρώην μοντέλο ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από το πανέμορφα στολισμένο σπίτι, βάζοντας και τους followers της σε γιορτινό mood.

Στο σαλόνι ξεχωρίζει ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, διακοσμημένο με κόκκινες μπάλες, κορδέλες και φωτάκια. Η διακόσμηση ακολουθεί την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αισθητική, με το κόκκινο να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κοντά στο τζάκι έχει τοποθετηθεί ένα δεύτερο δέντρο, αυτή τη φορά λευκό, στολισμένο με αντίστοιχα διακοσμητικά και φυσικά στοιχεία, όπως κουκουνάρια.

Τα στιγμιότυπα η Ιωάννα Λίλη τα συνοδεύει με την εξής λεζάντα: «Κάθε φωτάκι κι ένα όνειρο, κάθε στολίδι κι ένας μικρός λόγος να χαμογελάς»