Εξοργίζει το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την υπόθεση κακοποίησης ζώου, στην Ερύμανθο.
Στο βίντεο που μεταδίδει το tempo24, καταγράφεται το αγροτικό αυτοκίνητο του δράστη, ο οποίος έδεσε έναν γάιδαρο με σχοινί, στο πίσω μέρος του οχήματος, και τον σέρνει για να τον μεταφέρει σε στάβλο, σε άλλο χωριό της περιοχής, διανύοντας μεγάλη απόσταση.
Ο δράστης συνελήφθη χθες το βράδυ και κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Δείτε το βίντεο: