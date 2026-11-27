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Εξοργίζει το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την υπόθεση κακοποίησης ζώου, στην Ερύμανθο.

Στο βίντεο που μεταδίδει το tempo24, καταγράφεται το αγροτικό αυτοκίνητο του δράστη, ο οποίος έδεσε έναν γάιδαρο με σχοινί, στο πίσω μέρος του οχήματος, και τον σέρνει για να τον μεταφέρει σε στάβλο, σε άλλο χωριό της περιοχής, διανύοντας μεγάλη απόσταση.

Ο δράστης συνελήφθη χθες το βράδυ και κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Δείτε το βίντεο: