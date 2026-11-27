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Στην κατεδάφιση μίας παλιάς μονοκατοικίας, η οποία έχει κριθεί ακατάλληλη και επικίνδυνη να καταρρεύσει, προχώρησε ο δήμος Αθηναίων το πρωί της Παρασκευής (27/11) στα Κάτω Πατήσια.

Η κατεδάφιση της οικίας, που βρίσκεται επί της οδού Καβάφη 45, είχε αποφασιστεί από το καλοκαίρι αλλά καθυστέρησε καθώς εντοπίστηκαν επικίνδυνα υλικά, όπως αμίαντος, για την απομάκρυνση των οποίων απαιτούνταν ειδική διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία 34 χρόνια έχουν εντοπιστεί 6.800 επικίνδυνα κτίρια, τα οποία μπαίνουν στη σειρά για κατεδάφιση.

«Κάθε τετραγωνικό ελεύθερο μέτρο θα γίνεται χώρος πρασίνου»

Στο σημείο της κατεδάφισης βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση της κατεδάφισης του εν λόγω κτιρίου, ο χώρος θα ενοποιηθεί με τον διπλανό, που είναι χώρος πρασίνου και θα γίνει ένα ενιαίο πάρκο.

«Τα κτίρια που κρίνονται επικινδύνως ετοιμόρροπα στην Αθήνα είναι 70, έχουμε κατεδαφίσει ήδη 10 και θα κατεδαφιστούν άλλα 10 το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων, ενώ σε ερώτηση γιατί καθυστερούν οι διαδικασίες απάντησε: «Καταρχάς να πούμε ότι τα κτίρια αυτά είναι ιδιόκτητα και είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη, παρόλα αυτά επειδή δεν γίνεται τίποτα, αποφασίζουμε σαν Δήμος -όπως για παράδειγμα με αυτό το κτίριο- να τα κατεδαφίσουμε. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και η διαδικασία απαιτεί ειδικά συνεργεία, για πριν και μετά τη διαδικασία, ενώ θέλει και συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής για να μπορέσει να υλοποιηθεί».

«Κάθε χαρακτηρισμένο σαν επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο, μετά την κατεδάφιση θα γίνεται πάρκο, κάθε τετραγωνικό ελεύθερο μέτρο θα γίνεται χώρος πρασίνου», κατέληξε ο δήμαρχος.

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