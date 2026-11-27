Ως «λάθος» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Καιρίδης την πρόσληψη της αδελφής του Βαγγέλη Λιάκου στο πολιτικό του γραφείο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στο Action24 για την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για δυσάρεστη ιστορία.

Αφού αναφέρθηκε στις απευθείας αναθέσεις, σχολίασε την υπόθεση Λιάκου. «Οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει, η μία ευθύνη που υπάρχει είναι στον βαθμό που προσέλαβε την αδελφή του στο γραφείο του. Καλό θα ήταν αυτό να μην είχε γίνει. Ήταν ένα λάθος, νομίζω το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Άλλωστε σε ανύποπτο χρόνο, πριν ξεσπάσε το ζήτημα, διέκοψε αυτή τη σχέση», είπε αρχικά ο Δημήτρης Καιρίδης, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα: «Το ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, με διάφορους συγγενείς – θυμάστε την κόρη της Τασίας Χριστοδουλοπούλου, τον πατέρα του Νίκου Παππά στον ΟΑΣΘ, κλπ»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πρέπει ο κ. Λιάκος να παραιτηθεί, απάντησε: «Μην την κάνουμε την ηθικολογία λάστιχο. Έδωσε εξηγήσεις, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο και για τον ίδιο, που έχει δυνατότητες, είναι ένας βουλευτής. Όλη αυτή η ιστορία είναι δυσάρεστη και εν τέλει επειδή έχει μπει και ο Τσίπρας σε αυτό το καζάνι, οι μόνοι που χαίρονται είναι ο Βελόπουλος, τα άκρα και τα αντισυστημικά κόμματα».

Εξηγώντας τι εννοεί, μίλησε για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη, για τον οποίο είπε ότι υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα.