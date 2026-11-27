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Μια γαλοπούλα που το έσκασε, οδήγησε τους αστυνομικούς της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ σε μια… καταδίωξη με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο την Τετάρτη, μόλις μία ημέρα πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η γαλοπούλα εντοπίστηκε να κινείται κατά μήκος του Garden State Parkway, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ ανάμεσα στις λωρίδες, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτειακή Αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ, στα οποία έντυσε μουσικά την καταδίωξη με το τραγούδι «Bad Boys» από την εκπομπή «Cops».



«Χθες, ένας γάλος αποφάσισε ότι δεν θα καταλήξει ως το κυρίως πιάτο και οδήγησε έναν αστυνομικό σε μια ξέφρενη καταδίωξη κατά μήκος του Garden State Parkway», έγραψε η πολιτειακή αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τρέχει, τρέχει… τρέχει στη δεξιά λωρίδα αυτή τη στιγμή», ακούγεται να λέει στον ασύρματο ένας αστυνομικός που ακολουθεί τον γάλο μέσα σε περιπολικό με αναμμένες σειρήνες.

Απόπειρα… απογείωσης

Σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο γάλος φαίνεται να επιχειρεί να πετάξει στη μέση του αυτοκινητόδρομου των τεσσάρων λωρίδων.

Προς το τέλος του βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων, διακρίνεται να απομακρύνεται βιαστικά προς ένα χορταριασμένο πρανές.

«Ευτυχώς, αυτό το πουλί γλίτωσε από την κυκλοφορία και το μενού της Ημέρας των Ευχαριστιών, βγαίνοντας με ασφάλεια εκτός οδοστρώματος!», πρόσθεσε η αστυνομική υπηρεσία.