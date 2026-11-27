Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της Μάγδας Τσαγγάνη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της, όπως αποκαλύπτουν φίλοι και γνωστοί, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος ανέβασε την αγαπημένη φωτογραφία της Μάγδας Τσαγγάνη στον λογαριασμό του, τιμώντας τη μνήμη της.

Με μια φωτογραφία που, όπως ανέφερε, ήταν η αγαπημένη της, αποχαιρέτησε ο Γιώργος Καπουτζίδης τη Μάγδα Τσαγγάνη.

«Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία» σημείωσε στη λεζάντα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δημοσίευσε αρχικά ένα πορτρέτο, στο οποίο η εκλιπούσα ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστή, ενώ στην ανάρτηση συμπεριέλαβε και ακόμη μία φωτογραφία της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ykapoutzidis (@ykapoutzidis)

Σημειώνεται ότι η Μάγδα Τσαγγάνη πέθανε σε ηλικία 75 ετών.