Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της Μάγδας Τσαγγάνη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της, όπως αποκαλύπτουν φίλοι και γνωστοί, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος ανέβασε την αγαπημένη φωτογραφία της Μάγδας Τσαγγάνη στον λογαριασμό του, τιμώντας τη μνήμη της.
Με μια φωτογραφία που, όπως ανέφερε, ήταν η αγαπημένη της, αποχαιρέτησε ο Γιώργος Καπουτζίδης τη Μάγδα Τσαγγάνη.
«Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία» σημείωσε στη λεζάντα.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης δημοσίευσε αρχικά ένα πορτρέτο, στο οποίο η εκλιπούσα ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστή, ενώ στην ανάρτηση συμπεριέλαβε και ακόμη μία φωτογραφία της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σημειώνεται ότι η Μάγδα Τσαγγάνη πέθανε σε ηλικία 75 ετών.