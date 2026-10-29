Μάγδα Τσαγγάνη: Πέρασε 4,5 μήνες σε κώμα ύστερα από επιπλοκή σε χειρουργείο – «Τώρα ξαναζωντάνεψε, χρειάζεται να πάει σε Κέντρο Αποκατάστασης»

Μια δύσκολη δοκιμασία με την υγεία της περνά το τελευταίο διάστημα η Μάγδα Τσαγγάνη. Η αγαπημένη ηθοποιός είχε υποστεί κάταγμα στο ισχίο της, πριν από πέντε μήνες στην Αίγινα, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο, η μετεγχειρητική πορεία της δεν εξελίχθηκε ομαλά, καθώς λίγες ημέρες μετά την επέμβαση παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η ηθοποιός παρέμενε σε κωματώδη κατάσταση για διάστημα περίπου 4,5 μηνών, ενώ πλέον η υγεία της παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και εξετάζεται η μεταφορά της στο Άσυλο Ανιάτων, προκειμένου να συνεχιστεί εκεί η φροντίδα της.

«Παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι»

Ο στενός φίλος της Μάγδας Τσαγγάνη μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την περιπέτεια της ηθοποιού.

«Η κυρία Τσαγγάνη πριν από 5 μήνες ήταν στην Αίγινα, έπεσε και έσπασε το ισχίο της. Επειγόντως την πήγαν στο Κρατικό Νίκαιας, της έκαναν χειρουργείο, βγήκε και πήγε σπίτι της. Σε 3-4 μέρες παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι και διάφορα άλλα. Απ’ ό,τι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί με τα χάπια της πίεσης. Την πήγαν στο ΝΙΜΤΣ, στην εντατική. 4 με 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνάγανε για λίγο και την ναρκώνανε ξανά, ήταν πάντα με οξυγόνο. Πηγαίναμε, της μιλάγαμε, μας άκουγε προφανώς αλλά δεν μπορούσε να μας μιλήσει, να κουνήσει χέρια και να ανοίξει μάτια. Της έκαναν και τραχειοστομία, άνοιξε τα μάτια και άρχισε να μιλάει και να κάνει κάποιες κινήσεις με τα χέρια. Χρειάζεται επειγόντως να πάει σε Κέντρο Αποκατάστασης», ανέφερε αρχικά ο Πάντης Κούσης.

«Να ‘ναι καλά η Άννα Φόνσου βρήκε μία λύση, να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Τώρα περιμένουμε να συνεννοηθούν οι γιατροί από το άσυλο ανιάτων με τους γιατρούς του ΝΜΙΤΣ για να δουν τι χρειάζεται. Η κατάστασή της είναι πολύ καλύτερα. Αν θα πάει εκεί, πιστεύω ότι θα γίνει το μεγάλο θαύμα. 5,5 μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε, μιλάει, κινεί τα χέρια της. Η ίδια ζητάει τώρα να πάει σε αποκατάσταση. Τα έχει 400, θυμάται τα πάντα», πρόσθεσε.

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