Πέθανε σε ηλικία 95 ετών η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Μπάρμπαρα Μπάρι – Επέλεξε την ιατρική υποβοήθηση έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός Μπάρμπαρα Μπάρι, αφήνοντας πίσω της μια πολυετή και υποδειγματική διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η υποψήφια για Όσκαρ πρωταγωνίστρια επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή της με ιατρική υποβοήθηση, έπειτα από μάχη με ανίατη μορφή καρκίνου.

Η Μπάρι απεβίωσε την Τετάρτη στο σπίτι της στο Μανχάταν, όπως επιβεβαίωσε η κόρη της, Τζέιν Χάρνικ, μιλώντας στους New York Times.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο θάνατος της μητέρας της επήλθε με ιατρική υποβοήθηση, μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Η ασθένεια αυτή δεν ήταν η μοναδική δοκιμασία για την υγεία της.

Το 2014 είχε διαγνωστεί με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, μια εκφυλιστική πάθηση κατά την οποία ο ιστός των πνευμόνων καταστρέφεται και δημιουργεί ουλώδη ιστό, καθιστώντας την αναπνοή εξαιρετικά δύσκολη.

Μια λαμπρή καριέρα με διακρίσεις

Η Μπάρι υπήρξε μια καταξιωμένη ηθοποιός με σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό της, σημειώνει το Page Six.

Το 1964 τιμήθηκε με το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για τον ρόλο της Τζούλι στην ταινία «One Potato, Two Potato», ένα πρωτοποριακό για την εποχή φιλμ με θέμα τις διαφυλετικές σχέσεις.

Ο πιο διάσημος ρόλος της ήρθε το 1979 στην ταινία «Breaking Away», που εστίαζε σε μια παρέα εφήβων στο Μπλούμινγκτον της Ιντιάνα αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο. Υποδυόμενη την Έβελιν Στόλερ, την υποστηρικτική μητέρα, η Μπάρι απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσε επίσης ο Ντένις Κουέιντ, απέσπασε το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου το 1979.

Barbara Barrie, Oscar-Nominated Actress, Ends Her Life Through Medical Aid at 95 After Terminal Cancer Diagnosis https://t.co/L6g7IXn9bJ — People (@people) October 28, 2026



Η ηθοποιός επανέλαβε τον αγαπημένο αυτόν ρόλο και στην τηλεοπτική σειρά που βασίστηκε στην ταινία, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για βραβείο Emmy το 1981.

Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα εκτεινόταν με μεγάλη επιτυχία και στο θέατρο. Το 1971 προτάθηκε για βραβείο Tony Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ για την ερμηνεία της ως Σάρα στο θρυλικό «Company» του Στίβεν Σόντχαϊμ.

Ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς ρόλους της στην τηλεόραση και τη μεγάλη οθόνη συγκαταλέγεται εκείνος της Ελίζαμπεθ Μίλερ, συζύγου του αστυνόμου Μπάρνεϊ Μίλερ στη δημοφιλή κωμική σειρά «Barney Miller» (1975–1978), καθώς και ο ρόλος της μητέρας της Γκόλντι Χον στην ταινία «Private Benjamin» (1980).

Το συγγραφικό έργο της

Πέρα από την υποκριτική, η Μπάρμπαρα Μπάρι υπήρξε και συγγραφέας. Είχε γράψει δύο παιδικά βιβλία, το «Lone Star» (1990) και το «Adam Zigzag» (1994), καθώς και δύο βιογραφικά βιβλία γύρω από τη μάχη της με τον καρκίνο — το «Second Act» (1997) και το «Don’t Die of Embarrassment» (1999).

Αφήνει πίσω της τα δύο της παιδιά, την κόρη της Τζέιν και τον γιο της Άαρον Χάρνικ, τα οποία απέκτησε με τον σύζυγό της, Τζέι Χάρνικ, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή το 2007.