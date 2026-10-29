Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν 3 απάτες με λεία πάνω από 19.000 ευρώ – Η αγγελία για την πώληση αυτοκινήτου και ο «λογιστής»

Τρεις περιπτώσεις απάτης με συνολική λεία άνω των 19.000 ευρώ εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εμπλεκόμενων προσώπων, τα οποία δρούσαν μέσω αγγελίας πώλησης οχήματος και παριστάνοντας τους λογιστές. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες που αναμένεται να υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις περιπτώσεις απάτης, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 19.000 ευρώ, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, ταυτοποιώντας τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα.
  • Η μία περίπτωση αφορούσε αγγελία πώλησης αυτοκινήτου, ενώ στις άλλες δύο οι δράστες φαίνεται να προσποιήθηκαν τους λογιστές, εξαπατώντας τα θύματά τους.
  • Σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες που αναμένεται να υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρεις περιπτώσεις απάτης, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 19.000 ευρώ, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, που προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων τριών εμπλεκόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι απάτες σημειώθηκαν από τα τέλη Ιουνίου του 2024 έως τις αρχές Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Η μία περίπτωση αφορούσε αγγελία πώλησης αυτοκινήτου, ενώ στις άλλες δύο οι δράστες φαίνεται να προσποιήθηκαν τους λογιστές, εξαπατώντας τα θύματά τους.

Σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίστηκαν δικογραφίες που αναμένεται να υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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