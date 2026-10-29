Πανεπιστήμια: Τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών – Τι αναφέρει

Με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατατέθηκε τροπολογία από το υπουργείο Παιδείας, που ρυθμίζει τη διαδικασία με την οποία αξιολογούνται και πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών, ώστε το εν λόγω πλαίσιο να εφαρμόζεται με τους ίδιους όρους σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η σχετική τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα, Πέμπτη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ρύθμιση «ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Οδηγιών, και στις ανάγκες ενός συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης που διευρύνεται και αποκτά διεθνή χαρακτήρα». Όπως επισημαίνεται, «η αξιοπιστία κάθε πιστοποίησης εξαρτάται από τη σαφήνεια των κανόνων, την ανεξαρτησία της κρίσης και την ενιαία εφαρμογή τους».

Μέσω της ρύθμισης, ο Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών, ο Οδηγός Πιστοποίησης και ο Κώδικας Δεοντολογίας, στηρίζονται σε ενιαία εξουσιοδοτική διάταξη και κοινούς κανόνες. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, η ΕΘΑΑΕ αναμένεται «στο αμέσως επόμενο διάστημα» να εξειδικεύσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο έτσι ώστε «να το καταστήσει σύγχρονο και απολύτως ασφαλές στην εφαρμογή του».

Ως προς τις διαδικασίες πιστοποίησης που βρίσκονται σε εξέλιξη, από πλευράς υπουργείου σημειώνεται ότι εκείνες θα συνεχιστούν, με βάση τον μεταβατικό κανόνα που περιλαμβάνεται στη ρύθμιση και ο οποίος, σύμφωνα με το υπουργείο, «διασφαλίζει ότι τα μέλη των επιτροπών πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου και ότι τα στάδια που διατηρούνται ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του, επιτρέποντας παράλληλα να αξιοποιηθεί το έργο που έχει ήδη επιτελεστεί».

Αναλυτικότερα, από πλευράς υπουργείου Παιδείας τονίζονται τα εξής:

«Η ρύθμιση διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου, ώστε κάθε ίδρυμα και κάθε φοιτητής να γνωρίζει εκ των προτέρων με ποιους κανόνες αξιολογείται ένα πρόγραμμα σπουδών. Προστατεύει παράλληλα τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη όσων έχουν ενεργήσει με βάση το ισχύον πλαίσιο, με κανόνες σαφείς, σταθερούς και ενιαίους για όλους. Η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται ότι κάθε τίτλος σπουδών που απονέμεται εντός της ελληνικής επικράτειας έχει κριθεί με ενιαία κριτήρια και με την ίδια αυστηρότητα, από οποιοδήποτε ίδρυμα και αν προέρχεται. Η ρύθμιση υπηρετεί ακριβώς αυτή την υποχρέωση. Η εμπιστοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση θεμελιώνεται σε κανόνες σαφείς, διαδικασίες διαφανείς και κρίση ανεξάρτητη, και σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο προχωρά με αποφασιστικότητα».