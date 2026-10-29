Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Στο «μενού» οι νέες τεχνολογίες και η θαλάσσια ασφάλεια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι στραμμένα σήμερα (Πέμπτη, 29/10) τα βλέμματα, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προεδρεύει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η θαλάσσια ασφάλεια αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες προκλήσεις για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, (16:00 ώρα Ελλάδας) και θα έχει ως θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Η συζήτηση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο τη σχέση της τεχνολογικής εξέλιξης με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Αύριο, στις 12:30 το μεσημέρι, ώρα Νέας Υόρκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον Bastian Giegerich, επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, το οποίο διοργανώνεται στο Μπαχρέιν και αποτελεί διεθνές φόρουμ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και περιφερειακής ασφάλειας.

Γεραπετρίτης από τον ΟΗΕ: «Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι πεδίο πλειστηριασμού»

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η αποτροπή παράνομων οριοθετήσεων στις θαλάσσιες ζώνες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη.

«Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι πεδίο πλειστηριασμού», τόνισε ο Έλληνας υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί παραβιάσεις και παρανομίες, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο αποτελεί τη βάση για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, επισημαίνοντας την κοινή προσήλωση των δύο χωρών στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη στάση του Αιγύπτιου μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, ο οποίος στήριξε την ελληνική πρωτοβουλία σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο η Αθήνα καταγγέλλει ως παράνομο και ανυπόστατο.

📍New York, 🇺🇳 #UN ΗQ 🇬🇷 FM George Gerapetritis met with @UN SG António Guterres @antonioguterres. Talks focused on the UN’s future, the selection of its next SG, the #Cyprus issue & recent developments in #Ukraine, #Libya, the East Med & the wider Middle East. #GreeceUNSC https://t.co/CczS0EMf5f — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 28, 2026

Έστειλε μήνυμα, επιπλέον, ότι η αμφισβήτηση των διεθνών κανόνων για τις θαλάσσιες ζώνες θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο για τις μεσογειακές χώρες, αλλά και για το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και την προστασία των ωκεανών.

Κατά τη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες συζητήθηκαν, ακόμη, οι διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στις κρίσεις στην Αφρική.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο μία από τις κρισιμότερες για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τονίζοντας την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των ενεργειακών και επισιτιστικών προκλήσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ΟΗΕ στις προσπάθειες για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης.

Για το Κυπριακό

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, με τον κ. Γεραπετρίτη να επισημαίνει την ανάγκη έναρξης πιο επίσημων συζητήσεων επί της ουσίας του ζητήματος. Όπως ανέφερε, είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η πρόοδος που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της θητείας του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανέναρξη της διαδικασίας και την επανένωση του νησιού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Έλληνας υπουργός επανέλαβε, τέλος, ότι η ειρηνική επίλυση των διαφορών και ο σεβασμός των διεθνών κανόνων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και της παγκόσμιας ειρήνης.