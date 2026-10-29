Γεραπετρίτης από τον ΟΗΕ: «Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι πεδίο πλειστηριασμού»

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η αποτροπή παράνομων οριοθετήσεων στις θαλάσσιες ζώνες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη.

«Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι πεδίο πλειστηριασμού», τόνισε ο Έλληνας υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί παραβιάσεις και παρανομίες, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο αποτελεί τη βάση για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε, παράλληλα, στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, επισημαίνοντας την κοινή προσήλωση των δύο χωρών στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη στάση του Αιγύπτιου μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, ο οποίος στήριξε την ελληνική πρωτοβουλία σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομο και ανυπόστατο.

Προειδοποίησε, επίσης, ότι η αμφισβήτηση των διεθνών κανόνων για τις θαλάσσιες ζώνες θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο για τις μεσογειακές χώρες, αλλά και για το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και την προστασία των ωκεανών.

Κατά τη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες συζητήθηκαν ακόμη οι διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στις κρίσεις στην Αφρική.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο μία από τις κρισιμότερες για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τονίζοντας την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των ενεργειακών και επισιτιστικών προκλήσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ΟΗΕ στις προσπάθειες για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, με τον κ. Γεραπετρίτη να επισημαίνει την ανάγκη έναρξης πιο επίσημων συζητήσεων επί της ουσίας του ζητήματος. Όπως ανέφερε, είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η πρόοδος που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της θητείας του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανέναρξη της διαδικασίας και την επανένωση του νησιού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Έλληνας υπουργός επανέλαβε, τέλος, ότι η ειρηνική επίλυση των διαφορών και ο σεβασμός των διεθνών κανόνων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και της παγκόσμιας ειρήνης.