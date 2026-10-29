Τραμπ από το Οχάιο: «Δεν ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο στο Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας σε προεκλογική ομιλία στο Οχάιο ότι η Ουάσινγκτον δεν ξεκίνησε τη σύγκρουση και ότι η Τεχεράνη διαθέτει πλέον περιορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες. Ωστόσο, οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, καθώς οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διπλωματικές συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τη μεσολάβηση του Ομάν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν ξεκίνησε τη σύγκρουση.
  • «Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Οχάιο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν έχει πλέον περιορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες.
  • Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με τα γεγονότα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διπλωματικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν ξεκίνησε τη σύγκρουση, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διπλωματικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Τσιλικόθι του Οχάιο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει την πολεμική εκστρατεία ως αναγκαία εξέλιξη, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν έχει πλέον περιορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες.

«Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η σύγκρουση «θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί πολύ πριν έρθω εγώ εδώ».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πυραύλους, αλλά σε πολύ μικρότερο αριθμό, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι κατασκευαστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς, όπως είπε, «δεν έχουν πλέον ηλεκτρικό ρεύμα».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε αντίθεση με τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων: οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Δεν ήταν, μάλιστα, η πρώτη φορά που οι δύο χώρες προχώρησαν σε στρατιωτική δράση ενώ διεξάγονταν διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Την προηγούμενη χρονιά είχαν βομβαρδίσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, επίσης εν μέσω διπλωματικών επαφών.

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