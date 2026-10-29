Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε νέος βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι

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Στην αναχαίτιση ακόμη ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθι προχώρησε, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, καθώς κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών και διευρύνεται το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, συνταγματάρχης Τούρκι αλ-Μάλικι, η σαουδαραβική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τον πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ κατευθυνόταν προς την ανατολική επαρχία του βασιλείου.

Η ένταση έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τη Σαουδική Αραβία να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων των Χούθι και τους αντάρτες να εντείνουν τις επιθέσεις τους σε σαουδαραβικό έδαφος.

Την Τρίτη, οι Χούθι ανέλαβαν επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίου της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στη Ρας Τανούρα, καθώς και κατά του υπουργείου Άμυνας στο Ριάντ.

Από την πλευρά τους, οι αντάρτες ανέφεραν ότι σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη προκάλεσαν τουλάχιστον 14 θανάτους και τον τραυματισμό άλλων 15 ανθρώπων.

Οι πληροφορίες μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι, και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Υεμένη, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, προσθέτει νέα διάσταση στην ευρύτερη περιφερειακή κρίση.

Τον Σεπτέμβριο, οι Χούθι φέρονται να κατέλαβαν τις τελευταίες παράκτιες περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας που παρέμεναν υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, ενισχύοντας τη θέση τους κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, από όπου διέρχονται πλοία που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Το Ριάντ επιδιώκει πλέον ευρύτερη διεθνή υποστήριξη απέναντι στους αντάρτες, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλίσει την ανταπόκριση που επιθυμεί από τον βασικό του σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες.