Βανς προς Ιράν: Διπλωματική πρωτοβουλία για την αποτροπή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών

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Επιστολή προς τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, απέστειλε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε μια διπλωματική προσπάθεια για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και την αποτροπή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, η επιστολή συντάχθηκε κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιθώρια σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να αποφευχθεί η εντολή για μια νέα, σύντομη αλλά εντατική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η επιδίωξη της Ουάσινγκτον σε αυτή τη φάση δεν είναι η επίτευξη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Exclusive: JD Vance has engaged one of Iran’s most powerful hard-liners to revive peace talks even as Trump threatens to restart the war after next week’s midterms https://t.co/mEkF1V7DdB Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ιταλία: H κυβέρνηση Μελόνι παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ύψους 26 δισεκατομμυρίων — The Wall Street Journal (@WSJ) October 28, 2026

Στο τραπέζι το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης

Η διπλωματική πρωτοβουλία εκδηλώνεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκτεταμένων βομβαρδισμών κατά του Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, σε προεκλογική του εμφάνιση, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μιας νέας, περιορισμένης επιχείρησης με την ονομασία «Επική Οργή», χρησιμοποιώντας τον τίτλο της στρατιωτικής εκστρατείας που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει κράτη του Κόλπου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο μιας νέας, σύντομης αλλά εντατικής στρατιωτικής εκστρατείας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η αντιπαράθεση παραμένει ενεργή στον Περσικό Κόλπο

Παρά την απουσία σημαντικών επιθέσεων κατά χερσαίων στόχων από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται στη θάλασσα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να εφαρμόζουν αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο, ενώ η Τεχεράνη επιχειρεί να ενισχύσει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια δίοδο στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πρωτοβουλία του Τζέι Ντι Βανς αποσκοπεί στη διερεύνηση διπλωματικών περιθωρίων, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί στο τραπέζι και την επιλογή της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στον οποίο απευθύνεται η επιστολή, είναι 71 ετών και έχει διατελέσει επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, παραμένοντας στη θέση αυτή για μεγαλύτερο διάστημα από οποιονδήποτε άλλο αξιωματικό.