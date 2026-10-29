League Cup: Πρόκριση στα πέναλτι για Σίτι και Λίβερπουλ, εκτός διοργάνωσης Τσέλσι και Άστον Βίλα – Δείτε τα γκολ

Την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του League Cup Αγγλίας, έπειτα από δύο αναμετρήσεις που κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι εξασφάλισαν η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ.

Στο «Etihad», ο Χερόνιμο Ρούλι εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή, πραγματοποιώντας δύο καθοριστικές αποκρούσεις και οδηγώντας τη Σίτι στη νίκη με 4-3 επί της Μπράιτον, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Η Μπράιτον, που δεν είχε στην αποστολή της τον Μπάμπη Κωστούλα λόγω rotation, προηγήθηκε δύο φορές, με τον Γιαλκουγιέ στο 30’ και τον Ρούτερ στο 47’. Οι «Πολίτες», ωστόσο, βρήκαν απαντήσεις με τον Κόβατσιτς στο 40’ και τον Βίτορ Ρέις στο 72’, στέλνοντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, η Σίτι βρέθηκε κοντά στον αποκλεισμό, όταν ο Κόβατσιτς αστόχησε στην τέταρτη εκτέλεσή του. Ο Ρούλι, όμως, ανέλαβε δράση, αποκρούοντας τα πέναλτι των Αγιάρι και Ντανκ και χαρίζοντας στην ομάδα του την πρόκριση μέσα σε πανηγυρισμούς.

Ακόμη μεγαλύτερη αγωνία είχε η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Τσέλσι στο «Anfield», όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 6-5 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας και συνολικά 16 εκτελέσεις από την άσπρη βούλα.

Η Τσέλσι άνοιξε το σκορ στο 40’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ρότζερς, όμως η απάντηση της Λίβερπουλ ήταν άμεση, καθώς ο Χάκπο ισοφάρισε επίσης από την άσπρη βούλα στο 43’. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν στη συνέχεια οι δύο ομάδες, καμία δεν κατάφερε να βρει το γκολ της πρόκρισης.

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Μπάρκο αστόχησε στην τέταρτη εκτέλεση της Τσέλσι, δίνοντας στη Λίβερπουλ την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Ο Κώστας Τσιμίκας, ωστόσο, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την ευκαιρία, καθώς έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια στην πέμπτη εκτέλεση των «reds».

Το θρίλερ συνεχίστηκε, με τον Χράβενμπερχ να μην μπορεί να νικήσει τον Πέντερς στην έβδομη εκτέλεση της Λίβερπουλ και τον Εμεγκά να αποτυγχάνει στη συνέχεια να σκοράρει απέναντι στον Μαμαρντασβίλι. Ο Γκόμες έδωσε εκ νέου προβάδισμα με 6-5 στους γηπεδούχους και ο Φοφανά αστόχησε στην επόμενη εκτέλεση, σφραγίζοντας την πρόκριση της Λίβερπουλ στους «8» της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 4ου γύρου στο League Cup Αγγλίας: