Ασπρόπυργος: Ολοκληρώθηκε η μετάγγιση προπανίου από το βυτιοφόρο μετά από τη διαρροή σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μετάγγισης του προπανίου από το βυτιοφόρο όχημα που ανατράπηκε σε χώρο στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο Αττικής, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάγγισης προπανίου από βυτιοφόρο όχημα στον Ασπρόπυργο Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ιωάννη Μυλωνά, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με στόχο τον περιορισμό της διαρροής και την προστασία της ευρύτερης περιοχής από τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Παρά την ολοκλήρωση της μετάγγισης, βρίσκονται σε ισχύ εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία του Ασπροπύργου.

Ειδικότερα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στα ύψη των οδών Μεγαρίδος και Δοϊράνης, καθώς και στην οδό Ιωάννη Μυλωνά, στο ύψος της οδού Έλλης Λαμπέτη.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της οδού Μακεδονομάχων.