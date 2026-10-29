Ασπρόπυργος: Ολοκληρώθηκε η μετάγγιση προπανίου από το βυτιοφόρο μετά από τη διαρροή σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μετάγγισης προπανίου από βυτιοφόρο όχημα που ανατράπηκε σε χώρο στάθμευσης στην οδό Ιωάννη Μυλωνά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Στο σημείο επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, λαμβάνοντας μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της διαρροής και την αποτροπή κινδύνου ανάφλεξης.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική pirosvestiki, Πυροσβέστες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μετάγγισης του προπανίου από το βυτιοφόρο όχημα που ανατράπηκε σε χώρο στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο Αττικής.
  • Στο περιστατικό στην οδό Ιωάννη Μυλωνά επιχείρησαν συνολικά 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της διαρροής και την προστασία της περιοχής από τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μετάγγισης του προπανίου από το βυτιοφόρο όχημα που ανατράπηκε σε χώρο στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο Αττικής, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ιωάννη Μυλωνά, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με στόχο τον περιορισμό της διαρροής και την προστασία της ευρύτερης περιοχής από τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Παρά την ολοκλήρωση της μετάγγισης, βρίσκονται σε ισχύ εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία του Ασπροπύργου.

Ειδικότερα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στα ύψη των οδών Μεγαρίδος και Δοϊράνης, καθώς και στην οδό Ιωάννη Μυλωνά, στο ύψος της οδού Έλλης Λαμπέτη.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της οδού Μακεδονομάχων.

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