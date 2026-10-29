Ευχάριστα νέα για τον Κομπανί: Πήρε εξιτήριο μετά την κατάρρευση στην προπόνηση – Θα επιστρέψει όταν ανάψουν το «πράσινο φως» οι γιατροί

Ο Βίνσεντ Κομπανί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο έπειτα από την κατάρρευσή του σε προπόνηση, περιστατικό που οφειλόταν σε ερεθισμό των μηνίγγων. Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου θα ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή και η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους θα εξαρτηθεί από το ιατρικό «πράσινο φως». Προσωρινά, την τεχνική ηγεσία των πρωτοπόρων της Bundesliga διατηρεί ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

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Αθλητισμός

Ευχάριστα νέα για τον Κομπανί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βίνσεντ Κομπανί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τετάρτη (28/10), έπειτα από την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια προπόνησης, η οποία οφειλόταν σε ερεθισμό των μηνίγγων.
  • Ο Βέλγος τεχνικός θα ξεκουραστεί και θα ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή, ενώ η επιστροφή του στον πάγκο δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς θα χρειαστεί πρώτα την έγκριση των γιατρών.
  • Μέχρι τότε, την τεχνική καθοδήγηση της Μπάγερν έχει αναλάβει ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς, ενόψει και του μεγάλου αγώνα του Σαββάτου (31/10) απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τετάρτη (28/10) πήρε ο Βίνσεντ Κομπανί, έπειτα από την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια προπόνησης της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου την περασμένη Παρασκευή (23/10).

Όπως γνωστοποίησε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Μαξ Έμπερλ, το περιστατικό οφειλόταν σε ερεθισμό των μηνίγγων.

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου θα ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή και η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους θα εξαρτηθεί από το ιατρικό «πράσινο φως».

Προσωρινά, την τεχνική ηγεσία των πρωτοπόρων της Bundesliga διατηρεί ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Βέλγος τεχνικός ταλαιπωρούνταν τις προηγούμενες ημέρες από ίωση, η οποία τον είχε αναγκάσει να απουσιάσει από ορισμένες προπονήσεις.

«Δεδομένων των συνθηκών, είναι καλά. Πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Αυτά είναι τα καλύτερα νέα για όλους μας», δήλωσε ο Έμπερλ στο ARD, εκφράζοντας την ανακούφισή του για την εξέλιξη της υγείας του προπονητή.

Όπως διευκρίνισε, ο Κομπανί θα ξεκουραστεί και θα ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή. Η επιστροφή του στον πάγκο δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς θα χρειαστεί πρώτα την έγκριση των γιατρών.

Μέχρι τότε, την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας έχει αναλάβει ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς, ο οποίος βρέθηκε στον πάγκο στις νίκες με 3-1 επί της Φράιμπουργκ και 6-1 επί της Μαγδεμβούργου.

Η Μπάγερν, που βρίσκεται στην κορυφή της Bundesliga, προετοιμάζεται πλέον για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (31/10) απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με την επιστροφή του Κομπανί να παραμένει σε εκκρεμότητα.

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