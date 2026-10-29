Νικολέττα Καρρά: «Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο απολαμβάνω την αγάπη του κόσμου»

Για το άγχος που συνοδεύει την επαγγελματική της πορεία, αλλά και για την αγάπη που εισπράττει από το κοινό, μίλησε η Νικολέττα Καρρά σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Μια γυναίκα» του Alpha.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το άγχος μεγαλώνει με το πέρασμα των χρόνων, καθώς πλέον αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι να σημειώσει μια δουλειά επιτυχία και να ξεχωρίσει ένας ηθοποιός μέσα από τον ρόλο του.

«Έχω πάρα πολύ άγχος, εννοείται. Και όσο περνάνε τα χρόνια έχω περισσότερο, γιατί έχει φύγει πια και η άγνοια του κινδύνου και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να κάνει κάτι μεγάλη επιτυχία. Πόσο δύσκολο είναι να πάει και η δουλειά συνολικά καλά αλλά και προσωπικά να ξεχωρίσεις σε αυτό που κάνεις. Οπότε, ναι, φυσικά και έχω. Κάθε φορά είναι και μεγαλύτερο το άγχος», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Και ειδικά όταν προέρχεσαι και από δουλειές που έχουν κάνει επιτυχία, από ρόλους που τους έχεις κάνει δικούς σου και τους έχει παντρευτεί και ο κόσμος σε αναγνωρίζει μέσα από αυτούς, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα».

Όσον αφορά την ανταπόκριση του κοινού, η ηθοποιός τόνισε ότι εισπράττει πολλή αγάπη, ειδικά από τις γυναίκες.

«Δεν έχω αισθανθεί ποτέ από γυναίκες ανταγωνισμό. Δηλαδή μ’ αγαπάνε πάρα πολύ και οι γυναίκες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι έχω καταφέρει κάτι. Δηλαδή τις έχω πάρει μαζί μου, δεν τις έχω απέναντι μου. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό», εξομολογήθηκε η Νικολέττα Καρρά.

Και κατέληξε: «Το ότι μπαίνω στα σπίτια των οικογενειών, των ζευγαριών και μ’ αγαπάνε οι γυναίκες για μένα είναι πολύτιμο. Από εκεί και πέρα δεν το συζητάω, αισθάνομαι όσο μεγαλώνω ότι ο κόσμος μ’ αγαπάει ακόμα πιο πολύ και το απολαμβάνω όσο περνάνε τα χρόνια πιο πολύ. Γενικώς, νομίζω και τη δουλειά απολαμβάνω πιο πολύ και την αποδοχή απολαμβάνω πιο πολύ και το χαίρομαι όσο μεγαλώνω, που νόμιζα ότι θα είναι αλλιώς. Αλλά όχι, μ’ αρέσει».