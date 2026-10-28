Ατύχημα για τη Μαίρη Σταυρακέλλη: «Μετακινούμαι εδώ και δύο μήνες με αμαξίδιο» – Τι συνέβη

Η ηθοποιός Μαίρη Σταυρακέλλη υπέστη σοβαρό κάταγμα όταν γύρισε το πόδι της σε σπασμένο πεζοδρόμιο πηγαίνοντας σε τηλεοπτικό γύρισμα. Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Happy Day στον ALPHA, εξήγησε ότι μετακινείται εδώ και δύο μήνες με αμαξίδιο.

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Μαίρη Σταυρακέλλη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ατύχημα είχε η ηθοποιός Μαίρη Σταυρακέλλη, με αποτέλεσμα εδώ και δύο μήνες να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.
  • Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Happy Day στον ALPHA, ανέφερε ότι γύρισε το πόδι της σε ένα πεζοδρόμιο καθώς πήγαινε για γύρισμα, υφιστάμενη σοβαρό κάταγμα.
  • Η αποκατάσταση απαιτεί πολύ χρόνο, ενώ η ίδια εξήγησε ότι κατέφυγε στο αμαξίδιο καθώς της ήταν αδύνατο να χρησιμοποιήσει πατερίτσες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ατύχημα είχε η ηθοποιός, Μαίρη Σταυρακέλλη και εξαιτίας αυτού εδώ και δύο μήνες μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Η ηθοποιός σε δηλώσεις της στην εκπομπή Happy Day στον ALPHA, είπε ότι γύρισε το πόδι της σε ένα πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί ένα πολύ σοβαρό κάταγμα.

«Είναι τα πεζοδρόμια στους δήμους της Ελλάδας άθλια. Εγώ πήγαινα για γύρισμα και την πάτησα. Έπαθα μια αρκετά σοβαρή ζημιά…Η αποκατάσταση θέλει πάρα πολύ χρόνο. Γύρισε το πόδι μου σε αυτά τα σπασμένα πεζοδρόμια από τις ρίζες» περιέγραψε η ηθοποιός και συνέχισε λέγοντας:

«Είναι η πέμπτη φορά που το παθαίνω, απλώς δεν είχα σπάσει το πόδι…Είμαι δυο μήνες στο αμαξίδιο. Το χρησιμοποίησα γιατί μου ήταν αδύνατο να χρησιμοποιήσω τις πατερίτσες. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να βγάλω τον νάρθηκα».

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

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