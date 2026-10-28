Κουτσούμπας για την 28η Οκτωβρίου: «Οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμη και τον πιο ισχυρό αντίπαλο»

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Στα διδάγματα του έπους του 1940 και της Εθνικής Αντίστασης αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι η ιστορία έχει αποδείξει πως οι λαοί μπορούν να επικρατήσουν ακόμη και απέναντι στον πιο ισχυρό αντίπαλο.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε την ιστορική σημασία της επετείου με τις σημερινές διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας την αντίθεση του ΚΚΕ στον πόλεμο και στην εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν.

«Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμα και τον πιο ισχυρό αντίπαλο. Αυτό μας διδάσκει το έπος του 1940, η ηρωική ΕΑΜική Αντίσταση, η συντριβή του φασισμού-ναζισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι ΟΧΙ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο»

Στη συνέχεια της δήλωσής του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει επίκαιρο, συνδέοντάς το με τις θέσεις του κόμματος για τις πολεμικές συγκρούσεις και τις οικονομικές επιπτώσεις τους στους εργαζομένους.

«Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι ΟΧΙ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της Ελλάδας, στις συνεχείς θυσίες για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας», τόνισε.

Με τη δήλωσή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέδειξε τον αγώνα κατά του φασισμού και του ναζισμού ως ιστορικό δίδαγμα, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη αντίστασης των λαών στους πολέμους και στις πολιτικές που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, επιβαρύνουν τους εργαζομένους.