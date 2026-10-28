Φινλανδία: «Δεν πρόκειται να εξομαλύνουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία» – Ο Στουμπ εξηγεί γιατί μίλησε με τον Πούτιν

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Η Φινλανδία ξεκαθαρίζει ότι δεν επιδιώκει την αποκατάσταση των σχέσεών της με τη Ρωσία, παρά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της χώρας, Αλεξάντερ Στουμπ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία του Φινλανδού προέδρου και του πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων, με τη Δανία να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη συντονισμού. Ο ίδιος ο Στουμπ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η επικοινωνία είχε προετοιμαστεί σε συνεννόηση με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μεταδίδει το πολωνικό TVP World, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, διευκρίνισε ότι η επικοινωνία με τη Μόσχα δεν σηματοδοτεί αλλαγή της φινλανδικής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία, αλλά αποσκοπεί στην προώθηση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αλεξάντερ Στουμπ και ο Νορβηγός πρωθυπουργός επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο την Τρίτη (27/10), καλώντας τον να τερματίσει τον πόλεμο και συζητώντας τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία των δύο ηγετών προκάλεσε προβληματισμό σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς ορισμένες κυβερνήσεις θεωρούν ότι τέτοιες διπλωματικές κινήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με προηγούμενο συντονισμό μεταξύ των συμμάχων.

Στουμπ: «Η ειρήνη δεν θα επιτευχθεί αποφεύγοντας τον διάλογο»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Φινλανδός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφασή του να επικοινωνήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία απαιτεί απευθείας συνομιλίες.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας πρέπει να τερματιστεί. Όλοι υποφέρουν από τις συνέπειές του και δεν διαφαίνεται στρατιωτική λύση», ανέφερε ο Αλεξάντερ Στουμπ.

Όπως επισήμανε, η έκβαση του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, αλλά και ευρύτερα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Σε αυτή τη φάση, η ειρήνη δεν θα επιτευχθεί αποφεύγοντας τον διάλογο. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συνομιλίες. Αυτό είναι προς το συμφέρον της Φινλανδίας», υπογράμμισε.

Russia’s war of aggression against Ukraine must be brought to an end. Everyone is suffering from its consequences, and no military solution is in sight. The outcome of the war will have a direct impact on the security of Finland and Norway and, more broadly, on the security of Europe as a whole. At this stage, peace will not be achieved by avoiding dialogue; ending the war requires direct discussions. This is in Finland’s interest. Today, together with Prime Minister of NorwayJonas Gahr Støre, we held a telephone conversation with President of Russia Vladimir Putin. The call was a follow-up to the meeting in Oslo on 20 October. It was prepared in consultation with Ukraine and the United States. We held the conversation in our capacity as leaders of our respective countries, not as representatives of Europe. It is important for Finland and Norway, as neighbouring countries of Russia, to engage in discussions with Russia based on our own perspectives and principles. We emphasized that our support for Ukraine remains unwavering. Our objective is to promote a just and lasting peace. — Alexander Stubb (@alexstubb) October 27, 2026

Ο Φινλανδός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συνάντησης που είχε γίνει στο Όσλο στις 20 Οκτωβρίου.

«Η συνομιλία προετοιμάστηκε σε συνεννόηση με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διπλωματική πρωτοβουλία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Γιόνας Γκαρ Στέρε συνομίλησαν με τον Ρώσο πρόεδρο ως ηγέτες των χωρών τους και όχι ως εκπρόσωποι της Ευρώπης.

«Πραγματοποιήσαμε τη συνομιλία με την ιδιότητά μας ως ηγέτες των αντίστοιχων χωρών μας, όχι ως εκπρόσωποι της Ευρώπης. Είναι σημαντικό για τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, ως γειτονικές χώρες της Ρωσίας, να συμμετέχουν σε συζητήσεις με τη Ρωσία βάσει των δικών τους προσεγγίσεων και αρχών», σημείωσε.

Ο Στουμπ διαβεβαίωσε ότι οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν στον Πούτιν πως η υποστήριξή τους προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη.

«Στόχος μας είναι η προώθηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», κατέληξε.

«Η Φινλανδία είναι και θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας»

Η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών απέρριψε το ενδεχόμενο να αναλάβει το Ελσίνκι ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda, η Βάλτονεν υπογράμμισε ότι η Φινλανδία δεν επιδιώκει τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με τη Μόσχα.

«Η Φινλανδία δεν επιδιώκει να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή», δήλωσε, εξηγώντας ότι η χώρα της «είναι και θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνεχίζει να κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αντί να επιδεικνύει πραγματική διάθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Δυστυχώς, η Ρωσία δεν έχει τερματίσει τον πόλεμό της, αλλά συνεχίζει την κλιμάκωση. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και την ειρηνευτική διαδικασία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, προκειμένου να μπει τέλος σε αυτές τις δολοφονίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Δανία επικρίνει την πρωτοβουλία: «Η Ευρώπη πρέπει να παραμένει ενωμένη»

Η επικοινωνία των ηγετών της Φινλανδίας και της Νορβηγίας με τον Πούτιν προκάλεσε την αντίδραση της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Μιλώντας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Δανίας, DR, η Φρεντέρικσεν επέκρινε την έλλειψη συντονισμού με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

«Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμένει ενωμένη, αντί να ενεργεί ο καθένας μόνος του», δήλωσε.

Οι δηλώσεις της Δανής πρωθυπουργού αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των απευθείας συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Από την πλευρά του, ο Στουμπ επιμένει ότι η επικοινωνία δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς συνεννόηση, επικαλούμενος τις προηγούμενες διαβουλεύσεις με το Κίεβο και την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Φινλανδία και η Νορβηγία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σχέσεις με τη Ρωσία λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται εκτεταμένα χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, εγκατέλειψε την πολυετή πολιτική στρατιωτικής μη ευθυγράμμισης και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κοινά χερσαία σύνορα με τη Ρωσία διαθέτει και η Νορβηγία, η οποία είναι επίσης μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Βάλτονεν: «Δεν έχουμε δει κανένα σημάδι ότι η Μόσχα επιδιώκει πραγματικά την ειρήνη»

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας έθεσε σαφείς προϋποθέσεις για το ενδεχόμενο έναρξης απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τη φινλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση Yle, η Βάλτονεν τόνισε ότι οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και, κυρίως, από την πραγματική βούληση της Μόσχας να επιδιώξει την ειρήνη.

«Στην πραγματικότητα δεν έχουμε δει τέτοιες ενδείξεις, παρά το γεγονός ότι η θέση της Ρωσίας έχει αποδυναμωθεί σημαντικά φέτος, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά», υποστήριξε.

Με τις δηλώσεις αυτές, η φινλανδική κυβέρνηση επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η επαφή με τον Πούτιν δεν συνεπάγεται πολιτική προσέγγιση ούτε υποχώρηση από την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Νέες συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας τον Νοέμβριο

Η διπλωματική κινητικότητα σημειώνεται εν μέσω νέας προσπάθειας της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι προηγούμενες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο νωρίτερα φέτος, μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

Παράλληλα, το Κίεβο εξακολουθεί να απορρίπτει τις ρωσικές απαιτήσεις για παραχώρηση ουκρανικών εδαφών που παραμένουν υπό τον έλεγχό του.

Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι σχεδιάζεται νέος γύρος συνομιλιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ουάσινγκτον, της Μόσχας και του Κιέβου.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία.

Μέσα σε αυτό το διπλωματικό περιβάλλον, η Φινλανδία επιμένει ότι η επικοινωνία με τη ρωσική ηγεσία μπορεί να εξυπηρετεί την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου, αλλά δεν αποτελεί βήμα προς την ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα.