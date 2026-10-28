Γερμανία: Η Αριστερά σχεδιάζει απαλλοτρίωση 160.000 κατοικιών στο Βερολίνο – Παρέμβαση της κυβέρνησης και κατηγορίες για αντισημιτισμό

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Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στη Γερμανία μετά την εκλογική νίκη του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) στο Βερολίνο, καθώς η παράταξη προωθεί ένα ριζοσπαστικό σχέδιο μεταφοράς 160.000 κατοικιών από μεγάλες εταιρείες ακινήτων σε δημόσιο έλεγχο. Η πρωτοβουλία προκάλεσε την παρέμβαση του ομοσπονδιακού υπουργού Εσωτερικών, ενώ το κόμμα βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπο με κατηγορίες για αντισημιτισμό και εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της φινλανδικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Yle, η Die Linke αναδείχθηκε για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της γερμανικής πρωτεύουσας στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, χάρη κυρίως στην εντυπωσιακή στήριξη των νεότερων ψηφοφόρων.

Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι ηλικίας κάτω των 34 ετών επέλεξαν το κόμμα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το αυξανόμενο κόστος ζωής και ιδιαίτερα για την κρίση στέγασης που αντιμετωπίζει το Βερολίνο.

Η εκλογική επιτυχία της Αριστεράς, υπό την ηγεσία της Ελίφ Εράλπ, στηρίχθηκε σε μια εκστρατεία άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες, με επισκέψεις από πόρτα σε πόρτα, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική στις νεότερες ηλικίες.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλ

ιξη διαπραγματεύσεις με τους Πράσινους και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο.

Σχέδιο απαλλοτρίωσης 160.000 κατοικιών με αποζημιώσεις 16 δισ. ευρώ

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η πρόταση της Die Linke να μεταφερθούν περίπου 160.000 διαμερίσματα, που ανήκουν σε πέντε μεγάλες εταιρείες ακινήτων, σε έναν φορέα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το σχέδιο προβλέπει την καταβολή συνολικών αποζημιώσεων ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ στις εταιρείες, με το μέσο κόστος απαλλοτρίωσης να υπολογίζεται περίπου στις 100.000 ευρώ ανά κατοικία.

Κάθε εταιρεία θα μπορεί να διατηρήσει στην ιδιοκτησία της 10.000 διαμερίσματα, ενώ από το σχέδιο εξαιρούνται κατοικίες που κατασκευάστηκαν μετά το 2021.

Στόχος της Αριστεράς είναι ο περιορισμός των αυξήσεων στα ενοίκια και η ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στην αγορά κατοικίας, σε μια πόλη όπου η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των κατοίκων.

Ο αντιπρόεδρος της Die Linke στο Βερολίνο, Μάρτιν Νάιζε, υποστηρίζει ότι το σημερινό σύστημα εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα των μετόχων των μεγάλων εταιρειών ακινήτων.

«Η τιμολόγηση στην αγορά κατοικίας έχει ξεφύγει εντελώς από κάθε έλεγχο, επειδή οι εταιρείες ακινήτων πρέπει να αποφέρουν μεγάλα κέρδη στους μετόχους τους», δήλωσε στη Yle.

Ως πρότυπο για τις προτάσεις της, η Die Linke επικαλείται τη Βιέννη, όπου μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος βρίσκεται υπό δημόσια ή δημοτική διαχείριση.

Παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών για να εμποδίσει τις απαλλοτριώσεις

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο συντηρητικό στρατόπεδο της Γερμανίας.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος προέρχεται από τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU), προετοιμάζει νέα νομοθεσία για την προστασία των επενδύσεων, με στόχο να καταστήσει δυσκολότερη τη μεταφορά ιδιωτικών κατοικιών σε δημόσια ιδιοκτησία.

Παράλληλα, στελέχη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) έχουν ζητήσει τον πολιτικό αποκλεισμό της Die Linke από κυβερνητικές συνεργασίες, κατά το πρότυπο της στάσης που τηρείται απέναντι στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Το σχέδιο αντιμετωπίζει επίσης οικονομική κριτική. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW) προειδοποιεί ότι η μεταφορά της ιδιοκτησίας δεν θα δημιουργήσει νέες κατοικίες, ενώ οι υψηλές αποζημιώσεις ενδέχεται να επιβαρύνουν σημαντικά τα οικονομικά του Βερολίνου.

Κατηγορίες για αντισημιτισμό διχάζουν την Αριστερά

Πέρα από το στεγαστικό ζήτημα, η Die Linke βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δεύτερη πολιτική κρίση, η οποία αφορά τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα.

Το κόμμα έχει ταχθεί επανειλημμένα κατά των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και έχει εκφράσει την υποστήριξή του στα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Ωστόσο, πολιτικοί αντίπαλοι κατηγορούν στελέχη του για αντισημιτισμό, ενώ στο εσωτερικό της παράταξης καταγράφονται διαφωνίες σχετικά με τα όρια της κριτικής προς το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η Yle, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μεμονωμένων στελεχών της Die Linke που διατηρούσαν επαφές με ριζοσπάστες Παλαιστίνιους ακτιβιστές και υποστηρικτές της Χαμάς, ενώ σε κομματικές εκδηλώσεις έχουν ακουστεί συνθήματα που συνδέονται με τη βίαιη Ιντιφάντα.

Ο Μάρτιν Νάιζε παραδέχεται ότι υπάρχουν μεμονωμένα μέλη του κόμματος με αντισημιτικές αντιλήψεις.

«Υπάρχουν άνθρωποι που, ίσως λόγω άγνοιας ή έντονης συναισθηματικής φόρτισης, δεν αντιλαμβάνονται πότε ξεπερνούν τα όρια», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σαφής κόκκινη γραμμή αποτελεί η εξύμνηση της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 ως πράξης αντίστασης.

Το κόμμα εξετάζει επίσης εάν υπάρχουν μέλη που εκφράζουν συμπάθεια προς τη Χαμάς.

«Η Die Linke είναι περισσότερο γερμανική παρά αριστερή»

Η συζήτηση προκαλεί αντιδράσεις και μεταξύ των ίδιων των υποστηρικτών της Αριστεράς.

Η Ίρις Χέφετς, Ισραηλινή εβραϊκής καταγωγής και ψυχοθεραπεύτρια που συμμετέχει σε διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, δήλωσε στη Yle ότι ψήφισε Die Linke ακριβώς επειδή ήθελε να ενισχύσει την πτέρυγα του κόμματος που υποστηρίζει ενεργότερα τα παλαιστινιακά δικαιώματα.

Ωστόσο, θεωρεί ότι η παράταξη υποχωρεί υπερβολικά απέναντι στις πιέσεις των πολιτικών αντιπάλων της.

«Η Die Linke είναι περισσότερο γερμανική παρά αριστερή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την άποψή της, το κόμμα άργησε υπερβολικά να χαρακτηρίσει τα γεγονότα στη Γάζα γενοκτονία, ενώ θα έπρεπε να υπερασπίζεται πιο αποφασιστικά τους Παλαιστινίους.

Η αντιπαράθεση αντανακλά την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει το ζήτημα του αντισημιτισμού στη Γερμανία, όπου η μνήμη του Ολοκαυτώματος και η προστασία της εβραϊκής κοινότητας αποτελούν κεντρικά στοιχεία της πολιτικής και ιστορικής ταυτότητας της χώρας.

Η επόμενη δοκιμασία για τη γερμανική Αριστερά

Η εκλογική άνοδος της Die Linke στο Βερολίνο αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση πολιτικής δυσαρέσκειας μεταξύ των νέων στην Ευρώπη, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις.

Ωστόσο, η μετάβαση από την εκλογική επιτυχία στην άσκηση της εξουσίας συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις.

Από τη μία πλευρά, η πρόταση απαλλοτρίωσης δεκάδων χιλιάδων κατοικιών προκαλεί αντιδράσεις σχετικά με το κόστος και τις συνέπειές της στην αγορά ακινήτων. Από την άλλη, οι κατηγορίες για αντισημιτισμό και οι εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα δοκιμάζουν τη συνοχή της παράταξης.

Το κατά πόσο η Die Linke θα καταφέρει να μετατρέψει την εκλογική επιτυχία της σε κυβερνητική συμφωνία και να υλοποιήσει τις προτάσεις της θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το πολιτικό της μέλλον στη γερμανική πρωτεύουσα.