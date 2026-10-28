Ινδία: Σαρώνει τις ακτές ο κυκλώνας Αρνάμπ με ανέμους 150 χλμ./ώρα – Σχεδόν 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

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Σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές έφερε ο κυκλώνας Αρνάμπ στις νοτιοανατολικές ακτές της Ινδίας, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και θέτοντας τις Αρχές σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας. Σχεδόν 100.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, καθώς το ισχυρό καιρικό φαινόμενο έφτασε στη στεριά την Τετάρτη (28/10), με τις ριπές των ανέμων να αγγίζουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με το Euronews, ο κυκλώνας έπληξε την πολιτεία Άντρα Πραντές, με την Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD) να τον χαρακτηρίζει «πολύ ισχυρή κυκλωνική καταιγίδα».

Οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες 125 έως 135 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ οι ισχυρότερες ριπές άγγιξαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για εκτεταμένες ζημιές στις παράκτιες περιοχές.

«Η πολύ ισχυρή κυκλωνική καταιγίδα Αρνάμπ συνεχίζει να επηρεάζει τη χερσαία επιφάνεια», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία, προσδιορίζοντας ως βασική ζώνη επιρροής τις ακτές μεταξύ Μπαπάτλα και Βισακαπατνάμ.

Σχεδόν 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους

Οι τοπικές Αρχές προχώρησαν σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις στις πολιτείες Άντρα Πραντές και Οντίσα, καλώντας τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν προς το εσωτερικό ή να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Στην Άντρα Πραντές, περίπου 50.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ στην Οντίσα αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν σε ακόμη 48.000 κατοίκους.

«Η προστασία κάθε ανθρώπινης ζωής αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Άντρα Πραντές, Νάρα Τσαντραμπάμπου Ναϊντού, καθώς ο κυκλώνας πλησίαζε τις ακτές.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών, περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν κατά μήκος της προβλεπόμενης πορείας του κυκλώνα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ευρεία κινητοποίηση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας.

🇮🇳 | Una enorme ola marina derribó a viajeros en Chennai, India. https://t.co/7qM5ydEfwq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 28, 2026

Προειδοποιήσεις για καταστροφές σε σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές

Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε αυστηρές προειδοποιήσεις για τις πιθανές συνέπειες του κυκλώνα, κάνοντας λόγο ακόμη και για ολοκληρωτική καταστροφή κατοικιών με αχυροσκεπές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για τοπικές πλημμύρες, πτώσεις στύλων ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, καθώς και εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες.

Ήδη, φωτογραφικό υλικό από την περιοχή Κακινάντα δείχνει ηλεκτρικό μετασχηματιστή που έχει ανατραπεί εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον στις παράκτιες περιοχές, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

🚨 BREAKING: CYCLONE ARNAB MAKES LANDFALL IN ANDHRA PRADESH! 🌪️🇮🇳 Powerful winds and torrential rainfall are battering coastal regions as authorities work to protect lives and ensure public safety. 🙏 Stay indoors, follow official IMD advisories, and stay safe. PRAYERS FOR EVERYONE IN THE CYCLONE’S PATH. 🙏❤️ — Samjho India (@Samjhoindia143) October 28, 2026

Περισσότερα από 2.000 καταφύγια και 1.100 ιατρικές ομάδες σε ετοιμότητα

Για την προστασία των κατοίκων έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 2.000 καταφύγια σε 20 περιφέρειες, ενώ εκατομμύρια πολίτες λαμβάνουν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της Άντρα Πραντές, Πρακάρ Τζαΐν, ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 30.000 αλιευτικά σκάφη έχουν ασφαλιστεί κατά μήκος των ακτών, προκειμένου να προστατευθούν από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, σχεδόν 1.100 ιατρικές ομάδες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές, ώστε να παρέχουν άμεση βοήθεια σε κατοίκους που ενδέχεται να χρειαστούν περίθαλψη.

Προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί και στις γειτονικές χώρες, Σρι Λάνκα και Νεπάλ, καθώς οι μετεωρολογικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του κυκλώνα.

Οι ινδικές Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, με βασική προτεραιότητα την προστασία των κατοίκων και τον περιορισμό των συνεπειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.