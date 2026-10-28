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Γεραπετρίτης – Γκουτέρες: Σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη – Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντάται στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με κύρια θέματα συζήτησης την καταδίκη της κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και το Κυπριακό. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει της ανοιχτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με επίκεντρο τη θαλάσσια ασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι απειλές για τη ναυσιπλοΐα από μη επανδρωμένα συστήματα και κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

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Πολιτική

Γεραπετρίτης-Γκουτέρες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντάται σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με την καταδίκη του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και το Κυπριακό να βρίσκονται στην κορυφή της συζήτησης.
  • Ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναμένεται να ευχαριστήσει τον κ. Γκουτέρες για την ηγεσία του και τη συνεργασία με την Ελλάδα, ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας του τον Δεκέμβριο.
  • Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει της ανοιχτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

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Στον απόηχο της κοινής δήλωσης-καταδίκης του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ΕΕ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που προεδρεύει του Συμβουλίου ασφαλείας, συναντάται σήμερα στη Νέα Υόρκη, με τον ΓΓ του Οργανισμού.

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Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε επίσης απερίφραστα την κύρωση του παράνομου μνημονίου, ένα θέμα που θα τεθεί στην κορυφή της συζήτησης των δύο ανδρών, όπως και το Κυπριακό.

Σύμφωνα με το Ert News, στις 21:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα ΥΠΕΞ και τον κ. Γκουτέρες, ο οποίος ολοκληρώνει τη θητεία του τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης, θα τον ευχαριστήσει για την ηγεσία και την αφοσίωσή του στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, όπως και για τη συνεργασία που είχε με την Ελλάδα σε θέματα ενδιαφέροντος.

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Στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης το Κυπριακό και η επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης.

Την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Την Πέμπτη (29/10/2026) θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα προεδρεύσει της ανοιχτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

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Παράλληλα, θα τεθούν επί τάπητος οι απειλές για την ναυσιπλοΐα από μη επανδρωμένα συστήματα και κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και οι δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των πλοίων, των ναυτικών και των κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών.

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