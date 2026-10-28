28η Οκτωβρίου: Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την Εθνική Επέτειο

Με μηνύματα τιμής και μνήμης για τους ήρωες του ’40, αλλά και με σαφείς πολιτικές αναφορές στο σήμερα, τα κόμματα τίμησαν τα 86 χρόνια από την 28η Οκτωβρίου 1940.

Νέα Δημοκρατία: «Τιμούμε τους ήρωες»

Η Νέα Δημοκρατία, με σύντομο μήνυμα, τιμά τους ήρωες που αγωνίστηκαν «με θάρρος και αυταπάρνηση» για την ελευθερία της πατρίδας και ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

ΠΑΣΟΚ: Το «ΟΧΙ» είναι στάση ευθύνης απέναντι στα διλήμματα του σήμερα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Kώστας Τσουκαλάς, ανέφερε σε ανάρτησή του:

«Το έπος του ’40 δεν είναι μόνο μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της εθνικής μας ιστορίας. Είναι η απόδειξη ότι ένας λαός μπορεί να υπερβεί τον φόβο, να υπερασπιστεί την ελευθερία του και να σταθεί όρθιος απέναντι σε δυνάμεις που θεωρούν ότι όλα μπορούν να επιβληθούν με την ισχύ.

Το ΟΧΙ ήταν η φωνή μιας Ελλάδας που αρνήθηκε να υποταχθεί. Μιας Ελλάδας που υπερασπίστηκε την εθνική της ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα να ορίζει η ίδια το μέλλον της.

Σήμερα, 86 χρόνια μετά, τιμούμε εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας. Και αναλογιζόμαστε τι σημαίνει να είμαστε αντάξιοι της παρακαταθήκης τους.

Γιατί η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη. Η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Η ελευθερία δεν διασφαλίζεται χωρίς αγώνα. Απαιτεί θεσμούς που λειτουργούν, σεβασμό στα δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη και μια πολιτεία που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Ο πατριωτισμός δεν μετριέται στα λόγια, αλλά στην ευθύνη απέναντι στην πατρίδα και στους ανθρώπους της. Στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, στην προάσπιση της δημοκρατίας και στην προσπάθεια για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, με περισσότερες ευκαιρίες για όλους.

Γιατί το ΟΧΙ δεν είναι μόνο μια λέξη που ανήκει στο παρελθόν. Είναι στάση ευθύνης απέναντι στα διλήμματα του σήμερα. Είναι το ΟΧΙ στην υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών, στην αδικία, στις ανισότητες και στην αντίληψη ότι οι πολλοί πρέπει να συμβιβάζονται με όσα αποφασίζουν οι λίγοι. Είναι το ΟΧΙ σε μια Ελλάδα όπου οι νέοι δεν μπορούν να ονειρεύονται, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και η κοινωνία χάνει την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη. Είναι, πάνω απ’ όλα, το ΟΧΙ στην ακροδεξιά, στον φασισμό, στον ρατσισμό και στη μισαλλοδοξία, σε κάθε δύναμη που επενδύει στον φόβο, διχάζει την κοινωνία και απειλεί τις δημοκρατικές μας κατακτήσεις.

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει ζωντανό: καμία ελευθερία χωρίς δημοκρατία, καμία πρόοδος χωρίς δικαιοσύνη, καμία εθνική υπερηφάνεια χωρίς ευθύνη.

Με σεβασμό στην Ιστορία μας και πίστη στις δυνατότητες του λαού μας, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα που δεν φοβάται να διεκδικεί, δεν συμβιβάζεται με την αδικία και δεν παραιτείται από το μέλλον που αξίζει στις επόμενες γενιές.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Κουτσούμπας για την 28η Οκτωβρίου: «Οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμη και τον πιο ισχυρό αντίπαλο»

Στα διδάγματα του έπους του 1940 και της Εθνικής Αντίστασης αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι η ιστορία έχει αποδείξει πως οι λαοί μπορούν να επικρατήσουν ακόμη και απέναντι στον πιο ισχυρό αντίπαλο.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, συνέδεσε την ιστορική σημασία της επετείου με τις σημερινές διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας την αντίθεση του ΚΚΕ, στον πόλεμο και στην εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν.

«Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμα και τον πιο ισχυρό αντίπαλο. Αυτό μας διδάσκει το έπος του 1940, η ηρωική ΕΑΜική Αντίσταση, η συντριβή του φασισμού-ναζισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι ΟΧΙ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο»

Στη συνέχεια της δήλωσής του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει επίκαιρο, συνδέοντάς το με τις θέσεις του κόμματος για τις πολεμικές συγκρούσεις και τις οικονομικές επιπτώσεις τους στους εργαζομένους.

«Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι ΟΧΙ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της Ελλάδας, στις συνεχείς θυσίες για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας», τόνισε.

Με τη δήλωσή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέδειξε τον αγώνα κατά του φασισμού και του ναζισμού ως ιστορικό δίδαγμα, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη αντίστασης των λαών στους πολέμους και στις πολιτικές που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, επιβαρύνουν τους εργαζομένους.:

«Οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμη και τον πιο ισχυρό αντίπαλο».

ΣΥΡΙΖΑ για 28η Οκτωβρίου: «Ο αγώνας κατά του φασισμού και για τη δημοκρατία είναι αδιάκοπος και αναγκαίος»

Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εθνικής ομοψυχίας, της αντίστασης στον φασισμό και της διαρκούς υπεράσπισης της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ειρήνης.

«Πέρασαν 86 χρόνια από τότε που ο ελληνικός λαός υπερέβη τον εαυτό του, επιδεικνύοντας απόλυτη και ενθουσιώδη ομοψυχία για την υπεράσπιση της πατρίδας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ανακοίνωσή του για τη σημερινή επέτειο.

Όπως επισημαίνει, «η δύναμη και τα κατορθώματα του λαού το 1940 και κατά τους δύσκολους μήνες που ακολούθησαν φόβισε κάποιους, ενώ άλλους τους έκανε υπερήφανους».

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 ανήκει στους δεύτερους. Σε όλους αυτούς που πολέμησαν, όπως μπορούσε ο καθένας, που χάρηκαν με τις νίκες και έκλαψαν με τις απώλειες, που στη συνέχεια αψήφησαν τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους και αντιστάθηκαν», προσθέτει.

«Πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές η Εθνική Αντίσταση»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναδεικνύει τον ρόλο της Εθνικής Αντίστασης και των αντιστασιακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

«Η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, ο ενωτικός ρόλος του ΕΑΜ, η αυτοθυσία των μαχητών του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, η σθεναρή αντίσταση σε βουνά, χωριά και πόλεις αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές», σημειώνει.

Όπως τονίζει, οι αγώνες αυτοί «αποδεικνύουν ότι ο αγώνας για το δίκιο και τη λευτεριά έχει νόημα και αξία, μπορεί να συγκινήσει τους τίμιους ανθρώπους, να τους εμψυχώσει και να τους οδηγήσει σε πράξεις απαράμιλλου ηρωισμού και αυτοθυσίας».

Παράλληλα, το κόμμα συνδέει το ιστορικό μήνυμα της επετείου με τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι «στις μέρες μας, η 28η Οκτωβρίου 2026 ανήκει και πάλι στους απλούς ανθρώπους, που καλούνται να πουν ΟΧΙ σε όλα όσα τους καταδικάζουν σε μια στερημένη ζωή και στην έλλειψη προοπτικής».

«Πρόκειται για ένα μάθημα ζωής που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ο αγώνας για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ειρήνη, ο αγώνας κατά του φασισμού και ενάντια στο δίκιο του ισχυρού είναι αδιάκοπος και αναγκαίος και αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του λαού», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

ΕΛ.Α.Σ.: «Το ΟΧΙ αποκτά σήμερα νέα επικαιρότητα»

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, έγραψε ότι «Θυμόμαστε, τιμάμε, συνεχίζουμε», αναφερόμενος στον ηρωισμό των στρατιωτών στην Αλβανία και στο έπος της Εθνικής Αντίστασης. Υποστήριξε ότι το «ΟΧΙ» αποκτά σήμερα νέα επικαιρότητα και το συνέδεσε με τέσσερις θέσεις: όχι στον φασισμό και την ακροδεξιά, όχι στην «κανονικότητα της προκλητικής αδικίας», όχι στη «φαλκίδευση της ελευθερίας και της δημοκρατίας» από ένα «διάτρητο κράτος δικαίου» και την «επιδημία της διαφθοράς», και όχι στην υποταγή σε μια «επίπλαστη σταθερότητα». Κάλεσε, τέλος, σε διεκδίκηση «μιας Ελλάδας ελευθερίας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης».

Ελληνική Λύση: Ας βρούμε τη δύναμη να πούμε τα δικά μας σύγχρονα «ΟΧΙ»

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τιμά τους ήρωες που πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την πατρίδα, με συνθήματα όπως «Ζήτω η Ελλάδα», «Ζήτω το Έπος του ‘40», «Ζήτω το αθάνατο ελληνικό “ΟΧΙ”» και «Ζήτω η Ορθοδοξία». Όπως ανέφερε, το πνεύμα των ηρώων «παραμένει ζωντανό και μας δείχνει τον δρόμο». Κάλεσε τους πολίτες να κρατήσουν ψηλά τη σημαία και να βρουν τη δύναμη να πουν «τα δικά τους σύγχρονα “ΟΧΙ” απέναντι σε κάθε πρόκληση του σήμερα», ευχόμενος «περήφανα χρόνια πολλά» σε όλους τους Έλληνες.

Νίκη: «Να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη»

Η Νίκη χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου, ημέρα τιμής και μνήμης και τόνισε ότι το χρέος είναι να κρατηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να μεταδοθούν στις επόμενες γενιές οι αξίες για τις οποίες θυσιάστηκαν οι πρόγονοι.

Κατέληξε στο μήνυμα «Η ιστορία μας, μας ενώνει και μας καθοδηγεί».

Πλεύση Ελευθερίας: Χρόνια πολλά στον περήφανο λαό μας

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπενθύμισε ότι «πριν από 86 χρόνια είπαμε ΟΧΙ» και απαρίθμησε μια σειρά από «όχι»: στον φασισμό, στον ναζισμό, στον πόλεμο, στην υποδούλωση, στην εισβολή, στην κατοχή και στα «διεθνή εγκλήματα σε βάρος των λαών και της Ειρήνης». Όπως τόνισε, «το ίδιο λέμε και σήμερα, περήφανα κι αποφασιστικά». Η κα Κωνσταντοπούλου ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όσους αγωνίζονται και αντιστέκονται, σε όσους «φυλάττουν τις Θερμοπύλες της Ανθρωπιάς, της Αξιοπρέπειας, της Ελευθερίας», και στον ελληνικό λαό, που, όπως είπε, «αξίζει πολλά περισσότερα» και «θα τα κατακτήσουμε».