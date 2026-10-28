Κρήτη: Με λαμπρότητα η παρέλαση στο Ηράκλειο και τη Νέα Αλικαρνασσό – Εντυπωσιακές εικόνες

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Με τη συμμετοχή μαθητών, στρατιωτικών τμημάτων, πολιτιστικών συλλόγων και εκπροσώπων φορέων, πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/10/2026), η καθιερωμένη παρέλαση στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του «Όχι». Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πολίτες κάθε ηλικίας έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν από κοντά τον εορτασμό.

Η παρέλαση ακολουθεί τη γνώριμη διαδρομή από τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος του μνημείου της Μάχης της Κρήτης, έως τις Καμάρες, έξω από τα ενετικά τείχη, κοντά στην είσοδο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης».

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί στις επετειακές εκδηλώσεις ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το πρωί με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Μαρία Γαλανάκη, φιλόλογος του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και διδάκτωρ Φιλολογίας.

Ιδιαίτερη θέση στην παρέλαση, έχουν οι φορείς που συνδέονται με την ιστορική μνήμη, την κοινωνική προσφορά και την πολιτική προστασία. Συμμετέχουν η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, ανάπηροι πολέμου, παλαιοί πολεμιστές της Εθνικής Αντίστασης, τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Παγκρήτιος Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Το «παρών» δίνουν ακόμη πολιτιστικοί και εθνικοτοπικοί σύλλογοι της Κρήτης και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Ανάμεσά τους βρίσκονται το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, η Εύξεινος Λέσχη, οι σύλλογοι Αλατσατιανών και Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία», ο Σύλλογος Θρακιωτών Κρήτης «Ορφέας», καθώς και οι σύλλογοι Ηπειρωτών Ηρακλείου και Μακεδόνων Κρήτης.

Το μαθητικό τμήμα περιλαμβάνει αντιπροσωπείες από δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, καθώς και από τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης μαθητές του Μουσικού, του Πρότυπου και του Καλλιτεχνικού Σχολείου, των εσπερινών σχολείων και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, επιπλέον, τμήματα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ηρακλείου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι σημερινές εκδηλώσεις φέρνουν στο επίκεντρο την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και τη σημασία της ιστορικής μνήμης, με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, συλλογικοτήτων και πολιτών.

Νέα Αλικαρνασσός: Με λαμπρότητα η παρέλαση – Πλήθος κόσμου στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Παρά τον άστατο καιρό, πλήθος κόσμου παρακολούθησε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Αλικαρνασσό, με μαθητές, συλλόγους και εκπροσώπους φορέων

Με πλήθος κόσμου, μαθητές και εκπροσώπους φορέων πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Αλικαρνασσό, με τους πολίτες να δίνουν δυναμικό «παρών» παρά τον άστατο καιρό.

Η κεντρική λεωφόρος γέμισε από κατοίκους, οικογένειες και μικρά παιδιά, που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση και να τιμήσουν την εθνική επέτειο. Παρόντες είναι εκπρόσωποι των αρχών του Ηρακλείου, εκπαιδευτικοί, γονείς και πολίτες κάθε ηλικίας.

Την έναρξη της παρέλασης σηματοδότησε η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, δίνοντας τον ρυθμό με πατριωτικά εμβατήρια. Ακολούθησαν μαθητές, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, καθώς και τμήματα του στρατού, τιμώντας με την παρουσία τους την ιστορική ημέρα.

Νωρίτερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ενώ ακολούθησαν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων.

Η παρέλαση στη Νέα Αλικαρνασσό πραγματοποιείται σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας, με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.