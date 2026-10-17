ΟΗΕ: Προβάδισμα για τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν στην έκτη ψηφοφορία – Τα εμπόδια για τη διαδοχή Γκουτέρες

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν διατηρεί την πρώτη θέση στην άτυπη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά την έκτη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η υποψήφια από την Κόστα Ρίκα συγκέντρωσε εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, πέντε αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη», ωστόσο η αρνητική στάση δύο μόνιμων μελών του Συμβουλίου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την υποψηφιότητά της.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, υπό την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η διαδικασία διεξήχθη με διαφορετικού χρώματος ψηφοδέλτια για τα πέντε μόνιμα και τα δέκα εκλεγμένα μέλη, προκειμένου να καταγραφεί χωριστά η στάση των χωρών που διαθέτουν δικαίωμα βέτο, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα όσων εξέφρασαν κάθε επιλογή.

Οι υποψήφιοι και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν, κανένας από τους επτά υποψηφίους δεν απέφυγε τις αρνητικές ψήφους από μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι άτυπες ψήφοι αποθάρρυνσης δεν συνιστούν επίσημη άσκηση βέτο, αποτυπώνουν όμως τις επιφυλάξεις που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές στην τελική διαδικασία.

Ρεμπέκα Γκρίνσπαν: Συγκέντρωσε εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, πέντε αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Μεταξύ των μόνιμων μελών, τρία την ενθάρρυναν και δύο την αποθάρρυναν.

Συγκέντρωσε εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, πέντε αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Μεταξύ των μόνιμων μελών, τρία την ενθάρρυναν και δύο την αποθάρρυναν. Ραφαέλ Γκρόσι: Έλαβε οκτώ θετικές ψήφους, έξι αρνητικές και μία «χωρίς γνώμη». Από τα πέντε μόνιμα μέλη, δύο τον ενθάρρυναν, δύο τον αποθάρρυναν και ένα δεν εξέφρασε γνώμη.

Έλαβε οκτώ θετικές ψήφους, έξι αρνητικές και μία «χωρίς γνώμη». Από τα πέντε μόνιμα μέλη, δύο τον ενθάρρυναν, δύο τον αποθάρρυναν και ένα δεν εξέφρασε γνώμη. Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ: Συγκέντρωσε οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Μεταξύ των μόνιμων μελών, τρία ήταν θετικά και δύο αρνητικά.

Συγκέντρωσε οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Μεταξύ των μόνιμων μελών, τρία ήταν θετικά και δύο αρνητικά. Μακί Σαλ: Έλαβε πέντε θετικές και δέκα αρνητικές ψήφους, με δύο μόνιμα μέλη να τον ενθαρρύνουν και τρία να τον αποθαρρύνουν.

Έλαβε πέντε θετικές και δέκα αρνητικές ψήφους, με δύο μόνιμα μέλη να τον ενθαρρύνουν και τρία να τον αποθαρρύνουν. Ολάρα Οτούνου: Συγκέντρωσε τέσσερις ψήφους ενθάρρυνσης, δέκα αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Από τα μόνιμα μέλη, ένα ήταν θετικό, τρία αρνητικά και ένα δεν εξέφρασε γνώμη.

Συγκέντρωσε τέσσερις ψήφους ενθάρρυνσης, δέκα αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Από τα μόνιμα μέλη, ένα ήταν θετικό, τρία αρνητικά και ένα δεν εξέφρασε γνώμη. Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα: Έλαβε τρεις θετικές, εννέα αρνητικές ψήφους και τρεις «χωρίς γνώμη». Μεταξύ των μόνιμων μελών, ένα την ενθάρρυνε, τρία την αποθάρρυναν και ένα δεν εξέφρασε γνώμη.

Έλαβε τρεις θετικές, εννέα αρνητικές ψήφους και τρεις «χωρίς γνώμη». Μεταξύ των μόνιμων μελών, ένα την ενθάρρυνε, τρία την αποθάρρυναν και ένα δεν εξέφρασε γνώμη. Ιβόν Α-Μπάκι: Συγκέντρωσε μία ψήφο ενθάρρυνσης και δεκατέσσερις αποθάρρυνσης, με αρνητική στάση και από τα πέντε μόνιμα μέλη.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για την τελική επιλογή

Παρά το προβάδισμά της, η Γκρίνσπαν δεν έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη υποστήριξη για να προχωρήσει με ασφάλεια προς την τελική επιλογή. Ο Ραφαέλ Γκρόσι και η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ ακολουθούν με οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης ο καθένας, διατηρώντας ανοιχτή την αναμέτρηση για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες.

Η διαδικασία αναδεικνύει τη σημασία της στάσης των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας: των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να προταθεί υποψήφιος στη Γενική Συνέλευση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και η απουσία αρνητικής ψήφου από οποιοδήποτε μόνιμο μέλος.

Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα διοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μέχρι τότε, η έκτη άτυπη ψηφοφορία αφήνει την κούρσα ανοιχτή, με τη Γκρίνσπαν στην κορυφή, αλλά χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην τελική επικράτησή της.