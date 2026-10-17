Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: Έκτακτες προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο σε Άμπχα και Χαμίς Μουσάιτ

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία
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Προειδοποιήσεις για ενδεχόμενο κίνδυνο εξέδωσε η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας για την πόλη Άμπχα και την επαρχία Χαμίς Μουσάιτ, μέσω της Εθνικής Πλατφόρμας Έγκαιρης Προειδοποίησης.

Σε ξεχωριστές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε τους κατοίκους των δύο περιοχών για την πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου, καλώντας τους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας των αρχών.

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