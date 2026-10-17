Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: Έκτακτες προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο σε Άμπχα και Χαμίς Μουσάιτ

Προειδοποιήσεις για ενδεχόμενο κίνδυνο εξέδωσε η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας για την πόλη Άμπχα και την επαρχία Χαμίς Μουσάιτ, μέσω της Εθνικής Πλατφόρμας Έγκαιρης Προειδοποίησης.
Σε ξεχωριστές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε τους κατοίκους των δύο περιοχών για την πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου, καλώντας τους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας των αρχών.
تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة أبها للتحذير من خطر، اتبع الآتي:
A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Abha City to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: https://t.co/Eabrabp1de
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 16, 2026