Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Ντομπροπίλια στο Ντονέτσκ

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Τον πλήρη έλεγχο της πόλης Ντομπροπίλια, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, υποστηρίζει ότι εξασφάλισε ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελαούσοφ, την Παρασκευή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ουκρανική πλευρά σχετικά με τον ισχυρισμό της Μόσχας.

Η Ντομπροπίλια βρίσκεται νοτιοδυτικά των στρατηγικής σημασίας πόλεων Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων.

Η περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο σφοδρών ρωσικών επιθέσεων, λόγω της στρατηγικής της θέσης στο ανατολικό μέτωπο του πολέμου.

❗️Gerasimov: The Russian Armed Forces have completely taken control of Dobropolye. https://t.co/y67CC4MaXe — brane mijatovic (@brane_mija64426) October 16, 2026

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε την Παρασκευή ότι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να προωθηθούν κοντά στην Ντομπροπίλια. Τις προηγούμενες ημέρες, ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει πως τα ρωσικά στρατεύματα υφίστανται απώλειες στα περίχωρα της πόλης.

Ο Μπελαούσοφ δήλωσε επίσης ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο κοινότητες στην ανατολική Ουκρανία: το Ολεξίεβο-Ντρούζκιβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ και το Βελικομιχαΐλιβκα στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ.

Η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιφέρεια Ντονέτσκ και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας συνεχίζεται, παρότι ο ρυθμός της έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.