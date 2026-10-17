Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Ντομπροπίλια στο Ντονέτσκ

Τον πλήρη έλεγχο της πόλης Ντομπροπίλια, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, υποστηρίζει ότι εξασφάλισε ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελαούσοφ, την Παρασκευή.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ουκρανική πλευρά σχετικά με τον ισχυρισμό της Μόσχας.
Η Ντομπροπίλια βρίσκεται νοτιοδυτικά των στρατηγικής σημασίας πόλεων Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων.
Η περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο σφοδρών ρωσικών επιθέσεων, λόγω της στρατηγικής της θέσης στο ανατολικό μέτωπο του πολέμου.
❗️Gerasimov: The Russian Armed Forces have completely taken control of Dobropolye. https://t.co/y67CC4MaXe
— brane mijatovic (@brane_mija64426) October 16, 2026
Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε την Παρασκευή ότι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να προωθηθούν κοντά στην Ντομπροπίλια. Τις προηγούμενες ημέρες, ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει πως τα ρωσικά στρατεύματα υφίστανται απώλειες στα περίχωρα της πόλης.
Ο Μπελαούσοφ δήλωσε επίσης ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο κοινότητες στην ανατολική Ουκρανία: το Ολεξίεβο-Ντρούζκιβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ και το Βελικομιχαΐλιβκα στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ.
Η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιφέρεια Ντονέτσκ και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας συνεχίζεται, παρότι ο ρυθμός της έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.