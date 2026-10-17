Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν

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Την ευθύνη για την εκτόξευση δύο πυραύλων που έπληξαν την περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Άντεν στην Υεμένη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Footage shows the impact of an Ansar Allah (Houthi) ballistic missile near Aden International Airport. The missiles were launched from the districts of Damt and Al-Husha in Yemen’s Al-Dhale Governorate. https://t.co/Dp8LFq7Fao Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πετραλιάς: Μέσω του govERP η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2027 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 16, 2026

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι άκουσε δύο ισχυρές εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο. Νωρίτερα, αστυνομική πηγή είχε δηλώσει στο πρακτορείο ότι δύο πύραυλοι έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων.

استهداف معسكر #بدر التابع للعدو السعودية وتدمير المخازن في مطار #عدن https://t.co/Jfcw1lV59O — Lion field Yemeni (@LionfieldYemeni) October 16, 2026

Σε ανακοίνωσή τους, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι δύο ρουκέτες κατέπεσαν εντός του χώρου του διεθνούς αεροδρομίου, διευκρινίζοντας ότι, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με την κυβέρνηση της Υεμένης και τη Σαουδική Αραβία, υποστήριξαν ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένα σαουδαραβικό κέντρο διοίκησης.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποδίδονται στην πλευρά των Χούθι και δεν συνιστούν ανεξάρτητη επιβεβαίωση του στόχου της επίθεσης.

Δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Οι τοπικές αρχές επισήμαναν ότι πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή του Άντεν.

Η πόλη αποτελεί σημαντικό κέντρο για την κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους Χούθι στο πλαίσιο της μακροχρόνιας σύγκρουσης στη χώρα.